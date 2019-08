publié le 14/08/2019 à 05:25

Ils en ont eu assez des barbecues sur le rond-point, des klaxons des routiers... Depuis deux mois, une poignée d'irréductibles part à la conquête des signatures pour le référendum d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP). Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne porte son gilet jaune, remisé dans la voiture car devenue trop encombrant.

"Quand j'entend 'gilet jaune' de la part des autres personnes, j'ai l'impression qu'on m'insulte. Des casseurs, des racistes, des homophobes... On a eu des personnes qui nous ont dit 'Vous auriez eu le gilet jaune, je ne serais pas venu vous voir"', explique Angélique, une militante.

Ici, on ne parle plus du prix de l'essence ni du 15 du mois. Faire campagne pour Aéroport de Paris, c'est voir plus grand, disent-ils, pour également revivifier le mouvement.

"Si on n'est pas capable de se mobiliser pour ADP, je ne vois pas comment on peut montrer qu'on est mobilisé pour le RIC. On dit qu'on est prêt à s'investir pour notre pays, à s'engager, à s'intéresser à ces choses-là. Si on ne s'intéresse pas, ça n'a pas de sens".

Et Angélique prévient : la colère gronde encore. Le mouvement des "gilets jaunes" a encore une longue vie devant lui, dit-elle. Pour rappel, 4,7 millions de signatures sont nécessaires à ce référendum qui se déroule jusqu'au 13 mars 2020.

