publié le 29/08/2019 à 12:16

C'est une application du principe de précaution pour le moins radicale. Apple a rappelé une partie de ses MacBook Pro. La batterie de ces ordinateurs peuvent poser des problèmes de sécurité, dûs notamment à des risques de surchauffe. Mesure radicale : certaines compagnies aériennes interdisent leur transport en soute.



Comme le rapporte Bloomberg, les deux compagnies australiennes n'autorisent le transport de ces Macbook que dans les bagages cabines, et éteints. Si pour Qantas Airways, il ne s'agit que des MacBook Pro de 15 pouces, chez Virgin Australia, tous les Macbooks sont bannis des soutes. Singapore Airlines Ltd. et Thai Airways International PCL ont, elle, mis des restrictions uniquement sur les modèles affectés.

Dans son côté, l'agence européenne de la sécurité aérienne explique que les Macbooks entrent dans le champ de ses recommandations en cas de rappel. Il n'y a pas de mesures d'interdiction, si ce n'est que les MacBooks concernés ne peuvent être transportés comme marchandise. Néanmoins, elle invite les compagnies à signaler les modèles concernés aux personnels volants et aux usagers, et à leur indiquer les mesures de sécurité, notamment de signaler immédiatement toute surchauffe.

Les modèles rappelés ont principalement été vendus entre septembre 2015 et février 2017. Ils ne représentent qu'un nombre restreint d'appareils, mais face à l'impossibilité de contrôler le numéro de série de chaque appareil, certaines compagnies préfèrent interdire en soute tous les modèles.