Trains de la SNCF, gare de l'est, Paris

publié le 26/08/2019 à 13:16

Le trafic sera ralenti pour un bon moment. Ce lundi 26 août, la SNCF a fait savoir qu'un incendie s'était déclaré, aux alentours de 5 heures, dans deux armoires de signalisation à Pessac, près de Bordeaux. "L'acte de malveillance a été constaté" d'après la SNCF.

Le sinistre aurait touché "toutes les circulations TER et TGV sur Arcachon, Hendaye et mont-de-Marsan", d'après la cellule communication, contacté par 20 Minutes. Provoquant de nombreux retards pour les TGV et la suppression de plusieurs TER.

Les voyageurs ne devraient pas constater d'amélioration durant toute la journée de lundi. La SNCF demande de bien se renseigner sur les trains avant de se rendre en gare.

"Cela circule, mais en mode dégradé. Le mode dégradé, c'est que l'on fait des opérations manuellement alors que d'habitude, elle sont automatisées. Cela a pour conséquence que tous les trains circulent à 30 km/h au lieu de 160 km/h habituellement", explique le service d'astreinte.

¿ 7h15 : l'¿ a été maitrisé mais a abimé des installations de signalisation entre #Pessac et #AlouetteFrance. La circulation des trains va être fortement perturbée toute la journée sur les lignes #Bordeaux¿#Hendaye, ¿#Arcachon et ¿ #MontdeMarsan.

Nous recherchons des ¿. https://t.co/zXoIEB724Q — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) August 26, 2019

Suites à ces incidents, pas de retour à la normale pour ce lundi. Des bus de substituion sont mis à disposition en remplacement de certains TER. La SNCF a fait savoir qu'elle porterait plainte pour déterminer les circonstances de l'incendie.