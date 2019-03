publié le 04/03/2019 à 06:39

"On se bat pour leur mémoire et on se bat pour que justice soit faite". Ce sont les mots d'Alain Duron, le fils de Geneviève, 69 ans, et Florencio, 71 ans, un couple de retraités de Rochetoirin (Isère), victime d'un gendarme chauffard. Mardi 26 février, ce gendarme, qui n'était pas en service, a percuté par l'arrière leur véhicule, alors qu'il avait un taux d'alcool de 2,54 grammes dans le sang.



"On apprend lors du procès qu'ils étaient cinq gendarmes à consommer tout l'après-midi", précise leur fils Alain au micro d'RTL. Pour lui, "ces personnes étaient des gendarmes, ils auraient dû être, mieux que quiconque, au courant de la gravité de la situation, de l'importance de retenir cette personne et du carnage que ça allait fatalement engendrer potentiellement pour les autres personnes qui étaient sur la route". "Ils auraient dû essayer de retenir leur collègue", ajoute-t-il.

Après que le gendarme ait été condamné à 18 mois de prison ferme pour "homicide involontaire", les trois enfants du couple, Céline, Alain et Olivier Duron, dénoncent "un procès bâclé qui n'a pas fait toute la lumière sur ce drame, en omettant d'autres responsabilités".

ll y a un condamné parmi une multitude de personnes responsables Alain Caron, fils du couple tué par un gendarme en état d'ébriété le 26 février.





Alain Caron estime que la "responsabilité" de quatre autres gendarmes doit aussi "être examinée". Il est prêt à s'adresser "au ministre de la Justice s'il le faut'". Il estime qu'il n'y a "aucune raison que ces personnes soient protégées de par leur statut".



C'est l'impression très désagréable qu'a la famille, vu la façon dont les choses ont été expédiées. Pour Alain Caron, "il y a un condamné parmi une multitude de personnes responsables et dont les responsabilités doivent selon nous être établies". La famille du couple de retraités tué dans l'accident compte saisir la ministre de la Justice.