SNCF : des TER et Transiliens à la sécurité douteuse

publié le 13/08/2019 à 14:34

Les problèmes techniques sur les trains Regio 2N, aussi nommés "porteurs hyperdense", s'accumulent. Ce modèle fabriqué par le Canadien "Bombardier", est en service depuis quelques années pour les TER et les Transiliens.

En cas de fortes chaleurs, la SNCF demande à ses conducteurs de limiter la vitesse de ces nouveaux trains Regio 2N sur les voies de services où il y a un risque d'arrachage de caténaires, ces câbles porteurs et fils conducteurs qui alimentent le train. Au-delà de 30 degrés, les infrastructures souffrent, les caténaires deviennent molles.



Il y a eu plusieurs ruptures récemment, lorsque les trains entrent sur les voies de garage où les caténaires sont différentes de celles que l'on trouve sur les voies principales, le voltage y est différent. La SNCF assure que tout incident est pris au sérieux avec recherche de solution. "Le matériel est neuf, ce sont des défauts de jeunesse", estime la compagnie ferroviaire.

Un autre dysfonctionnement est signalé par les syndicats, celui-ci n'est pas dû à la chaleur mais plutôt aux suicides sur la voie ferrée. Le choc à l'avant du train provoque un court-circuit du tableau de bord et il n'est plus possible alors de déclencher le signal d'alerte radio qui avertit tous les autres trains circulant dans le secteur.

Pour palier ce problème, la société enduit le nez des Regio 2N d'un isolant. Cette solution, en cours d'application, concerne une quarantaine de lignes en Île-de-France sur la ligne R entre la Gare de Lyon et Montargis et quelque 200 trains en région.