Colère et indignation pour les proches du couple de retraités décédés en février dernier dans un accident de voiture, provoqué par un gendarme ivre, en Isère. Son collègue, passager lors du drame, qui ne l'avait pas empêché de prendre le volant alors qu'ils avaient bu, vient d'être promu lieutenant.

C'est par hasard sur internet que les proches des victimes ont découvert cette promotion. "Je trouve particulièrement choquante cette nomination au grade de lieutenant de gendarmerie d'une personne qui a accompagné durant tout un après-midi dans sa consommation d'alcool le chauffard responsable du décès de mes parents. Et qui non seulement l'a laissé repartir en voiture avec 2,54 grammes d'alcool dans le sang, donc proche du coma éthylique, mais l'a surtout accompagné dans cette voiture en tant que passager jusqu'au moment où elle est venue percuter et broyer celle de mes parents" déclare Céline Duron, fille du couple tué, sur RTL.

Du côté de la gendarmerie, on précise que le gendarme en question a bénéficié d'une promotion automatique à sa sortie de l'école des officiers de Melun. Pourtant, le gendarme avait fait l'objet d'une sanction après l'accident, en l’occurrence d'un blâme du ministre, ce qui ajoute à l'incompréhension des proches des victimes.

