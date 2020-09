publié le 20/09/2020 à 09:15

La France a enregistré près de 13.500 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nombre équivalent à celui enregistré la veille, mais le taux de positivité a augmenté, pour la première fois depuis dix jours, selon les données publiées par Santé publique France. Autre chiffre alertant : 20% des lits en réanimation sont désormais occupés par des patients atteints de la Covid-19, en Île-de-France. Les hôpitaux se préparent à accueillir de plus en plus de personnes, le niveau 1 du "plan blanc" est activé dans plusieurs régions.

Mais la situation n'est pas du tout la même qu'en mars car lors de la première vague quelques régions seulement étaient touchées : l'Île-de-France et le Grand-Est surtout. Il a donc été possible de faire appel à du personnel venant d'autres régions et de transférer des malades. Aujourd'hui, toutes les grandes agglomérations sont concernées par l'épidémie. Aussi, en mars, beaucoup de malades qui n'étaient pas atteints de la Covid-19 n'ont pas été soignés, on a reprogrammé des soins qu'il faut désormais réaliser.

Face à cette situation très différente, les hôpitaux ont plus de mal à recruter mais ils s'organisent. Les hôpitaux de Paris, par exemple, ont réussi à embaucher 1.300 personnes depuis le mois d'août. Ils vont dans les écoles tenter de convaincre les infirmiers en fin d'études pour qu'ils restent en Île-de-France. Pour l'instant à Paris il y a 17.800 postes, 500 de plus qu'en mars.

Mais les tensions risquent de vite se faire sentir car le personnel est fatigué. La fédération hospitalière, qui regroupe les hôpitaux publics, en appel désormais à l'État pour qu'il mobilise le secteur privé. Les cliniques s'étaient plaintes lors de la première vague de ne pas avoir été suffisamment sollicitées.

Météo - Une personne est toujours portée disparue dans le Gard après les pluies torrentielles hier. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit causant de très nombreux dégâts. Certaines routes départementales sont toujours bloquées ce matin.3 départements restent placés en vigilance orange par Météo France.



Présidentielle 2022 - Xavier Bertrand espère être le candidat de la droite en 2022. le président de la région des Hauts de France s'exprime longuement dans le Parisien et n'hésite pas à tacler Emmanuel Macron.

États-Unis - Donald Trump ne compte pas attendre l’élection de novembre pour nommer le remplaçant de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Après la mort de cette icône de la gauche, il souhaite une autre femme très rapidement mais avec des valeurs conservatrices.

Tour de France 2020 - Tadej Pogacar a réalisé un coup de maître dans l'avant dernière étape de la Grande Boucle. Il a grillé la politesse à son compatriote Roglic qui était pourtant en jaune depuis deux semaines. L'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées est à suivre sur RTL lors d'une émission spéciale à partir de 18h.