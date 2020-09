publié le 17/09/2020 à 17:46

Mi-mai, 63% de la population appréhendait le retour dans les métros et RER, selon un sondage CSA. En Île-de-France, avec la rentrée scolaire et la réouverture progressive des bureaux, la majorité des passagers a malgré tout fini par y retourner, mais la fréquentation reste plus faible que d'habitude.

"On a aujourd'hui à peu près deux tiers des passagers qui sont revenus dans les transports en commun", a indiqué Valérie Pécresse au micro de Franceinfo. Selon elle, il s'agit du nombre de voyageurs adéquat, correspondant à un "bon équilibre", alors qu'une surfréquentation pourrait augmenter les craintes de transmission du coronavirus.

La présidente régionale a également estimé que, "pour ceux qui le peuvent", effectuer un ou deux jours de télétravail serait bénéfique. Elle a également rappelé la signature d'accords sur le "lissage des heures de pointe", pour s'assurer que les entreprises répartissent les arrivées sur les lieux de travail à des horaires différents.

"Les entreprises doivent être des partenaires pour éviter la congestion des transports et permettre qu'on les prenne en sécurité", a conclu l'élue francilienne.