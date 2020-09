Pourquoi le Tour de France arrive-t-il toujours sur les Champs-Élysées ?

publié le 20/09/2020 à 07:40

Ce dimanche 20 septembre, les coureurs du Tour de France vont entamer la dernière étape de la Grande Boucle. Et comme à chaque édition, c'est sur les Champs-Élysées qu'ils parcourront les derniers kilomètres. Mais savez-vous pourquoi les coureurs arrivent-ils toujours sur la plus célèbre des avenues parisiennes.

Voici trois hypothèses :

1 - Dès 1903 et le premier tour de France, l’arrivée du Tour s’est faite sur les Champs-Élysées, et c’est tout de suite devenu une tradition. Même pendant l’occupation

2 - C’est à Yves Mourousi et à Valery Giscard d’Estaing que l’on doit l’arrivée du Tour de France sur les Champs Elysées, en 1975...

3 - C’est le seul endroit à Paris où l’on peut organiser un contre la montre sur une distance suffisante pour faire le spectacle, comme en 1989, quand Laurent Fignon se fait dépasser par Greg Lemond qui le devance de 8 secondes sur la ligne d’arrivée

Quand VGE flaire le coup de com

La bonne réponse est la réponse 2. C'est au regretté Yves Mourousi, journaliste vedette de TF1 pendant des décennies, qui présentait le 13h bien avant Jean-Pierre Pernaut avec Marie-Laure Augry, que l’on doit l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées.

Comme il ne manquait pas d’audace, lorsque Félix Levitan, co-directeur du Tour de France, évoque cette possibilité en 1974, ni une ni deux, Yves décroche son téléphone et appelle le tout jeune président de la République, Valéry Giscard d’Estaing âgé de 48 ans à l’époque. L’homme politique est en avance sur son temps. Il sait que l’on est entré dans l’ère de l’image. Il flaire donc le coup de com et donne son autorisation pour que le Tour arrive sur les Champs-Élysées, dès 1975. La boucle dans Paris sera toujours la même ensuite, de 1975 à 2012 mais on apporte une modification en 2013 à l’occasion du centième Tour de France.

Ce sera le passage sur la place de l’Étoile et le tour de l’Arc de Triomphe, qui ne fait partie du circuit que depuis 7 ans. Cela rallonge la boucle de 500 mètres, qui fait désormais 7 kilomètres tout rond.