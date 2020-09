publié le 19/09/2020 à 12:45

36,2 km d'effort en solitaire face au chrono dont 5,9 à 8,5 % de pente moyenne pour terminer, avec des pourcentages de 20 % dans les derniers mètres. Le contre-la-montre individuel de La Planche des Belles Filles, nouvelle terreur des Vosges depuis 2012, va dessiner la hiérarchie finale de ce Tour de France 2020.

Puisque l'étape du dernier dimanche vers les Champs-Élysées sert de long défilé festif pour le lauréat, avant que les sprinteurs (en général) ne se disputent la victoire d'étape sur la mythique avenue, c'est le dernier grand rendez-vous pour les Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Miguel Angel Lopez, voire Richie Porte, Mikel Landa et Enric Mas.

Le Slovène Roglic possède 57 secondes de marge sur son compatriote Pogacar et 1'27" sur Lopez. Les trois autres nommés sont à plus de 3 minutes. Par le passé, Chris Froome (2012), Vinceneo Nibali (2014), Fabio Aru (2017 et Dylan Teuns (2019) se sont imposés au sommet de La Planche, mais jamais lors d'un contre-la-montre.

Tour de France 2020 : le profil de la 20e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN, Jean-Michel CORNU / AFP

Le film de l'étape :

13h09 - Voici le top 20 du classement général avant cette étape décisive :



1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 83 h 29:41.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 57.

3. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:27.

4. Richie Porte (AUS/TRE) 3:06.

5. Mikel Landa (ESP/BAH) 3:28.

6. Enric Mas (ESP/MOV) 4:19.

7. Adam Yates (GBR/MIT) 5:55.

8. Rigoberto Uran (COL/EF1) 6:05.

9. Tom Dumoulin (NED/JUM) 7:24.

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 12:12.

11. Damiano Caruso (ITA/BAH) 12:31.

12. Guillaume Martin (FRA/COF) 13:16.

13. Richard Carapaz (ECU/INE) 17:48.

14. Warren Barguil (FRA/ARK) 28:03.

15. Sepp Kuss (USA/JUM) 35:54.

16. Peio Bilbao (ESP/BAH) 53:33.

17. Nairo Quintana (COL/ARK) 57:49.

18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1 h 00:13.

19. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 11:30.

20. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 19:57.

...

24. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 31:32.

25. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 32:24.

27. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 36:32.

30. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 56:21.

32. Romain Sicard (FRA/TDE) 2 h 04:56.

34. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 2 h 09:01.

36. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 2 h 11:36.

...



13h00 - Kluge vient de partir.



12h53 - Le premier coureur à s'élancer, à 13h, sera l'Allemand Roger Kluge (Lotto-Sodal), 146e et dernier au classement général à 5h58'09" de Primoz Roglic. Les départs s'enchaîneront ensuite toutes les 1 minute 30 puis toutes les 2 minutes à partir du 73e du général.

12h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le premier départ, celui du dernier au classement général, est prévu à 13 heures.