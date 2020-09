Coronavirus en France : avec 13.215 nouveaux cas en 24h, le "plan blanc" réactivé

publié le 19/09/2020 à 13:04

Depuis la fin du confinement, la France n'avait plus atteint un tel nombre de contaminations au coronavirus. En 24h, 13.215 nouveaux cas ont été recensés. Le nombre de décès et de patients admis en réanimation augmente aussi. Les hôpitaux se préparent à accueillir de plus en plus de personnes. Le niveau 1 du "plan blanc" est réactivé, sachant que les mesures avaient été assouplies depuis le déconfinement.

Le docteur Christophe Prudhomme, délégué CGT à l'hôpital Avicenne, est inquiet : "L'ARS (Agence régionale de santé, ndlr) a simplement acté l'activation du niveau du 'plan blanc' c'est-à-dire la possibilité de faire appel à du personnel de renfort. Il est clair que là nous sommes en situation de tension majeure. On a une augmentation d'activité, il faut mettre plus de personnel donc on voit quel personnel est disponible. On va faire appel de nouveau aux étudiants parce qu'on a peu de personnel de réserve pour pouvoir nous adapter si cette situation d’activité particulièrement dense persiste dans les semaines qui viennent."

En Île-de-France, les autorités déconseillent fortement les réunions privées de plus de 10 personnes. De plus en plus de villes resserrent la vis. Vendredi 18 septembre,Nice a pris de nouvelle mesures pour tenter d'endiguer une hausse très nette de contaminations. Idem à Toulouse.