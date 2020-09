Coronavirus : les masques chirurgicaux peuvent-ils être réutilisés ?

publié le 18/09/2020 à 06:00

Deux types de masques sont généralement accessibles à la vente pour la population générale : les masques jetables, dits chirurgicaux et les masques en tissu réutilisables.



Le principal facteur de différenciation entre ces deux catégories est l'efficacité. Les masques chirurgicaux filtrent, selon l'Institut national de recherche et de sécurité, 95% des particules dans l'air, contre 70 à 90% pour les masques en tissus. On peut les utiliser au maximum quatre heures, mais pas obligatoirement quatre heures d’affilée.



Pourtant, plusieurs acteurs de la santé appellent le grand public à favoriser les masques réutilisables pour des raisons écologiques essentiellement, dont le ministre Olivier Véran et l'Académie nationale de la médecine.

Mais une question revient régulièrement dans la bouche de certains Français : les masques médicaux ou chirurgicaux jetables (de type FFP2), que l'on peut également trouver en officine, peuvent-ils être réutilisés s'ils ont été stérilisés ?



L'OMS est formelle : l'usage est unique

À ce sujet, S’il est possible de laver et réutiliser les masques en tissu un certain nombre de fois, l'organisation mondiale de la Santé (OMS) est formelle concernant les masques chirurgicaux : non. "Les masques médicaux jetables sont destinés à un usage unique", écrit l'organisation sur son site internet.



Après avoir utilisé un masque médical, il faut l’enlever à l'aide de techniques appropriées (c'est-à-dire, ne pas toucher la partie avant du masque, l'enlever en saisissant par l'arrière les lanières ou les brides élastiques qui passent autour des oreilles).

Il faut ensuite "s'en débarrasser immédiatement dans un réceptacle à déchets infectieux muni d'un couvercle, puis pratiquer les gestes d'hygiène des mains".