Bien-être : comment soigner ses traumatismes avec l'EMDR ?

publié le 19/09/2020 à 12:27

Nous avons tous vécu des traumatismes qui laissent des blessures émotionnelles et qui nous bloquent. Parfois le courage et la volonté ne suffisent pas à les dépasser. Anne Boutelant, est une thérapeute EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). Cette technique, vieille de 50 ans, permet de reprogrammer le cerveau grâce à des petites pressions rapides avec les deux mains sur une partie du corps d'une manière symétrique, ou avec des mouvements oculaires spécifiques.

Selon la thérapeute, pendant la nuit, lors du sommeil paradoxal, nos yeux vont de gauche à droite et de droite à gauche, ce qui permet à notre cerveau de ranger les souvenirs, sauf les traumatismes qui ne se rangent pas. L'EMDR permet au cerveau de les archiver et donc de créer une distance émotionnelle. Ce qu'il y a de fabuleux avec l'EMDR, c'est que cela permet de décoincer rapidement les images, les perceptions et les souvenirs liés aux traumatismes quels qu'ils soient.

"Ancrage positif"

On ne peut pas faire d'auto-EMDR, en revanche on peut faire de l'ancrage positif. Installez-vous mentalement dans un lieu que vous aimez, pensez à des moments qui vous font du bien. Encrez-les en faisant quelques pressions lentes sur les mêmes zones à gauche et à droite. Elles vont ainsi prendre toute leur place dans votre tête. Avec l'EMDR, on ne refait pas l'histoire, mais on la vit autrement.