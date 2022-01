L'horoscope du mardi 25 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il y aura une rivalité à gérer aujourd'hui, probablement quelqu'un de jaloux ou d'envieux qui vous cherche. Son attitude sera ambiguë et vous ne saurez pas quoi penser et s'il (elle) se fiche de vous ou pas. La meilleure chose à faire c'est de rester zen, et même d'afficher une totale indifférence aux provocations qu'on pourrait vous faire. Il y a plus urgent que les états d'âme de vos collègues.

Taureau

Une amitié pourrait être en train de prendre de plus en plus de place, natif du 1e décan, parce que ce n'est pas une amitié comme les autres. C'est peut-être quelqu'un dont le rôle est de vous aider (un thérapeute), ou encore un/e ami qui est une sorte de modèle pour vous... Quoi qu'il en soit, vous pouvez envisager une belle évolution de cette relation. 2e décan aussi, il y a du nouveau dans votre vie.

Gémeaux

La présence de Mars en Capricorne se fera encore plus sentir aujourd'hui et vous mettrez cette super énergie au service de votre mental. Vous aurez en effet une énigme, ou même une crise, à résoudre et vous aurez besoin de toutes vos ressources pour trouver la solution (1er décan). 2e décan, l'un de vos projets semble être ralenti, ce n'est pas une raison pour ne plus y croire. Soyez persévérant.

Cancer

Une excellente conjoncture les amis, même si le 1er décan reçoit des influx un peu tendus de Mars. En fait, votre orgueil vous sera utile car il vous fera réagir de façon à ce que la personne qui vous " cherche " ne puisse pas revenir à la charge. Il semble que certains, très malins en ce moment, n'en auront rien à faire parce qu'ils se rendront compte que la personne agit sous l'effet de la jalousie ou de l'envie.

Lion

Vous ne serez pas de très bonne humeur, quelque chose vous agacera, mais essayez de ne pas trop le montrer et surtout de ne pas reporter vos humeurs sur les autres. Vous dire que c'est leur faute, qu'ils sont responsables, et pas vous, serait une erreur ; toute occasion de progresser et de mieux vous entendre avec autrui est bonne à prendre en période Verseau ! 1er décan, vous êtes le plus concerné.

Vierge

Une bonne journée pour vous, 1er et 2e décan, vous semblez être très favorisé, et c'est surtout parce que vous comprendrez mieux les autres, et peut-être une personne en particulier. 1er décan, si vous avez un problème relationnel en ce moment, vous trouverez le moyen d'y voir plus clair et surtout de cerner ce qui se cache derrière les apparences. Peut-être y a-t-il un peu de manipulation ?

Balance

Vous vous poserez des questions aujourd'hui, 1er décan, vous vous demanderez si vous devez persévérer dans la voie que vous avez choisie, mais pas forcément sur le plan professionnel. Il semble que c'est juste votre attitude qui vous préoccupe, ou celle d'un proche, et vous ne savez pas si vous devez conserver le même comportement dé ou si vous devez en changer. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous ayez l'impression de vous écraser.

Scorpion

La Lune est chez vous, en bon aspect avec Mars et Jupiter. 1er décan, allez-y, foncez ! Ne laissez pas échapper une occasion de dire ce que vous pensez, ou de vous faire remarquer. Vous aurez un instinct très sûr, une bonne intuition, alors suivez-les, ils sont votre chance aujourd'hui. 2e décan, ce n'est pas sûr, mais il est possible que vous alliez vers un clash, surtout né autour des 2, 3, 4 novembre.

Sagittaire

Les questions d'argent que nous évoquions hier sont mises en avant aujourd'hui, il ne faudra pas agir impulsivement mais bien réfléchir à comment vous y prendre. Que vous ayez de l'argent à récupérer ou une facture à payer, apparemment cela vous pose problème et vous seriez tenté d'agir impulsivement ; mais ça n'aurait pas l'effet escompté. Prenez le temps de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit.

Capricorne

Mars étant chez vous, vous serez plus impulsif que d'habitude, surtout aujourd'hui (Lune en Scorpion, chez Mars !). Résistez à ce qui vous pousse à agir d'une manière inhabituelle, ou à faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. En revanche, si on vous demande d'effectuer un travail dans des délais très courts, il faudrait vous y mettre sans attendre, tout en ménageant votre énergie pour la conserver sur le long terme.

Verseau

La Lune s'oppose à votre maître, Uranus, dans le courant de la journée, créant quelques tensions passagères. 2e décan, né vers les 30, 31 janvier, vous subissez des contraintes, des pressions, qui sont parfois difficiles à supporter (selon votre thème) et qui, en même temps, vous inquiètent pour votre avenir. Il est question de changement et surtout du fait que vous vous sentez comme rejeté.

Poissons

Vous serez satisfait de la conjoncture de ce mardi, qui se terminera sur une harmonie entre Lune et Vénus. 2e décan. Cela vous promet une soirée assez excitante, surtout si vous avez des projets avec quelqu'un qui vous plaît. Vénus est en effet en phase avec Uranus pour plusieurs jours et les occasions de vivre des moments inédits, de faire des rencontres, sont au premier plan (né début mars).

