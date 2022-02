L'horoscope du samedi 19 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Des invitations et une réunion familiale sont au programme du week-end, et il peut même y avoir une agréable rencontre au cours d'une soirée amicale. Vénus étant en compagnie de Mars en Capricorne, vous pourriez vous être séduit par quelqu'un de plus âgé que vous, que vous trouverez formidable mais il ne sera pas question d'amour. Plutôt d'admiration, d'un modèle auquel vous aimeriez ressembler.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

Le courant passe avec quelqu'un si vous êtes né après le 9 mai. Vénus, Mars et Neptune sont en harmonie avec vous, une amitié amoureuse pourrait naître, ou a déjà vu le jour récemment. En tout cas, vos sentiments ne cessent de grandir, la personne vous semblant sérieuse, fiable, tout ce que vous aimez ! Le problème étant qu'il ou elle n'est probablement pas libre ou... pas intéressé/e.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

Même si votre environnement n'est pas très fun, vous serez d'humeur à séduire, à faire en sorte de plaire à tout le monde et au final, vous attirerez l'attention. Si vous êtes dans une soirée amicale par exemple, vous ferez une conquête, mais il n'est pas dit que la personne vous plaira. Ce qui vous amusera c'est que vous sentirez que vous lui plaisez beaucoup et cela vous fera du bien au moral.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

Un week-end dans l'intimité, avec votre chéri/e ou avec vos enfants. Quoi qu'il en soit, ce sera chaleureux. D'ailleurs, né après le 10 juillet, Vénus et Mars s'opposent toujours à vous, mais sont à présent en phase avec Neptune. Résultat : l'amour peut s'épanouir chez les uns, les disputes cesser chez les autres. En tout cas pour le week-end : Vénus est dignifiée et l'emporte sur la querelleuse Mars.



La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

Lion

C'est un bon week-end pour vous déplacer, et pourquoi pas partir en vacances. Vous avez en tout cas besoin de voir du pays et de changer d'environnement. Il est possible que vous vous retrouviez dans un endroit qui vous plaira beaucoup et que sera très en phase avec vos goûts. Et c'est important pour vous, vous avez besoin de beauté autour de vous, vous ne supportez pas ce qui est moche !

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

Vierge

C'est un week-end dédié à l'amour, les uns l'ont rencontré ou vont le rencontrer, alors que pour les autres, c'est un manque qu'ils chercheront à combler. Le problème c'est que vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Vous ne voyez pas beaucoup de monde, par exemple, et avez peu d'occasions... Dans ce cas, Internet ou les applications de rencontre sont ce qu'il y a de plus pratique.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

Balance

La Lune passe le week-end chez vous, et vous incite à vous faire du souci pour votre santé ou pour celle de vos proches. Attention, cela peut être imaginaire ! Plusieurs planètes en Poissons indiquent que vous pouvez vous tromper, que vous interprétez certains signaux de travers ou que vous les exagérez. Prenez du recul et examinez la situation dans son vrai contexte et non dans celui de la peur.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

Scorpion

Né après le 11 novembre, Vénus et Mars sont encore en bon aspect avec vous et vous continuez à entretenir une relation complice, qui comble un vide. Vous avez apparemment un centre d'intérêt en commun et peut-être que d'autres affinités vous unissent... Et avec les planètes en Poissons, vous commencez à fantasmer, à vous dire que peut-être il pourrait se passer quelque chose avec cette personne.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

Sagittaire

Un vent de liberté souffle sur vous ce week-end, peut-être que vous partez en vacances ou alors que vous avez un projet qui vous change les idées. En dépit des planètes en Poissons qui ne sont pas toujours très faciles à vivre, surtout en famille ou sur le plan de vos humeurs, ce week-end devrait être agréable parce que vous anticiperez le meilleur et laisserez de côté tout ce qui peut être négatif.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

Capricorne

Non seulement les planètes en Poissons sont favorables à vos relations, mais vous recevez encore Vénus et Mars, chez vous, et l'amour peut surgir à tout instant. Certes, maintenant cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 8 janvier, mais l'ambiance est de toute façon favorable pour tout le signe. Exception faite des natifs du 18 janvier, qui reçoivent Pluton et peuvent avoir des angoisses.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

Verseau

Vous aurez envie d'aller plus haut ce week-end. Soit parce que vous irez à la montagne, soit parce que vous prendrez du recul par rapport à votre situation. Elle n'est pas mauvaise pour le 1er décan, au contraire, mais il faut peut-être réfléchir à une offre. En revanche, 2e décan né après le 5 février, Saturne est chez vous et ne vous fait pas voir la vie en rose. Il faut vous détacher de quelqu'un ou quelque chose.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

Encore bon anniversaire les amis, ce début d'année est des plus positifs pour vous, en tout cas 1er et 2eme décan. La chance est avec vous, il faut faire feu de tout bois. Mais vous n'êtes pas tous aussi chanceux que certains car le Soleil peut " réveiller " une affaire administrative ou légale qui est ennuyeuse et vous empêche d'avoir l'esprit tranquille. Résultats en mai, quand Jupiter sortira des Poissons.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons