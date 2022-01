L'horoscope de l'année 2022 signe par signe, décan par décan

Que vous réserve 2022 ? Christine Haas, astrologue reconnue, vous donne signe par signe les tendances qui vous attendent pour l'année. Amour, santé, argent... Elle vous donne ses prévisions, et vous pourrez ainsi savoir comment vont évoluer ces principaux thèmes au fil des mois à venir.

Bélier, Taureau, Gémeaux... Les douze signes du zodiaque portent le même nom que les constellations devant lesquelles le soleil passe tout au long de l'année. Pour connaître quel est votre signe astrologique, il vous faut prendre en compte votre mois de naissance ainsi que votre date exacte d'anniversaire.

Capricorne

1er décan : Jusqu’au 12 février, mais vous pourrez en profiter à minima jusqu'au 10 avril, Jupiter vous donnera envie de diversifier vos activités, d'aller explorer d’autres possibilités et, pourquoi pas, de faire parler de vous grâce à la publicité ou à la presse. En tout cas, vous serez en phase et les affaires seront au top. Après le 10 avril, Jupiter occupera votre secteur d’intimité, celui qui gère la famille, la maison et il se peut que vous songiez à vous agrandir, à acheter un bien ou que vous ayez des réparations à faire suite à des petits dégâts chez vous. Rien de très grave et pourtant vous y accorderez une importance que la situation ne devrait pas avoir.

2e décan : Vous aurez encore droit, en 2022, aux bons aspects d’Uranus, qui seront cependant freinés par Saturne en janvier ; donc si un projet n’avance pas, attendez sagement que Saturne lâche Uranus et tout rentrera dans l’ordre, vous poursuivrez votre évolution. Une évolution qui peut s’accélérer quand Jupiter et Uranus seront en phase, c’est-à-dire pratiquement tout février ; vous serez même étonné des propositions qu’on vous fera, ou des ouvertures qui se présenteront. Et sur le plan personnel, il se peut que vous vous libériez encore plus de la tyrannie de l’image, du qu’en-dira-t-on, et que vous ayez l’impression d’avoir beaucoup changé.

3e décan : Pluton est encore chez vous, et son bon aspect avec Jupiter ne passera pas inaperçu de votre décan, vous pouvez en être sûr. Ce sera peut-être trop rapide à votre goût, mais vous aurez, de mi-avril à mi-mai, puis de nouveau en fin d’année, la possibilité de développer votre puissance de travail ainsi que la force de vos convictions et de les partager avec ceux qui vous entourent. Vous serez peut-être investi dans l’élection présidentielle et si c’est le cas, vous ferez du bon boulot pour votre parti ou votre candidat. Dans tous les cas de figure, quoi que vous fassiez vous disposerez d’une forte énergie et votre profonde détermination portera ses fruits.

Verseau

1er décan : Bonne nouvelle, Saturne vous a quitté en décembre 2021 et ne reviendra plus. Uranus a également terminé sa dissonance avec vous, il ne reste plus que Jupiter pour s’intéresser à vous et c’est du gâteau. La planète de chance et de développement va d’abord passer par les Poissons du 1er janvier au 12 février, vous permettant probablement de "faire" de l’argent, de toucher le fruit de votre travail ou de vos investissements. Mais le plus intéressant sera sa station en Bélier (10 mai au 28 juillet) car là, vous pourrez non seulement développer vos affaires mais les diversifier. Il y aura des propositions alléchantes, vous serez force de proposition, et dans tous les cas de figure vous serez satisfait.



2e décan : Vous recevez la dissonance d'Uranus depuis l’année dernière, et elle revient dès janvier tout en étant en mauvais termes avec Saturne, une conjoncture qui se terminera en fin de mois et ne reviendra pas. Depuis un certain temps vous êtes écartelé entre le passé (Saturne) et le futur (Uranus) certains ayant une importante décision à prendre, ou à subir ! Le reste de l’année, Uranus sera toujours là, mais en bon aspect avec Jupiter à partir du 12 février et jusqu’au 26 mars. Vous finirez par accepter certains changements et cela aura des effets immédiats sur votre compte en banque. On vous offrira une grosse somme ou vous la gagnerez grâce à un coup de chance totalement imprévu.



3e décan : Uranus s’avançant jusqu’à la fin du 2e décan, vous en aurez forcément des échos et il faut vous préparer, anticiper des changements dont vous n’avez pas envie mais que vous serez plus ou moins obligé d’accepter. Il s’agit d’un changement de culture dans votre entreprise, d’un déménagement pour certains, ou encore d’un bouleversement au sein de la famille parce que les enfants s’en vont, par exemple. Par ailleurs, Jupiter vous enverra des influx depuis votre secteur des gains et acquisitions (26 mars au 10 mai) puis en fin d’année : il se peut que vous achetiez un bien. Enfin, c’est ce qu’on vous conseillera, mais pas sûr que vous ayez vraiment envie d’investir dans la pierre.

Poissons

1er décan : Une belle année vous attend. Vous avez longtemps profité des influx d’Uranus, ils ne sont plus actifs à présent, mais vous vous êtes enrichi d’une ou plusieurs expériences qui aujourd’hui encore vous sont utiles. Cette année, c’est l’une de vos planètes, Jupiter, qui vous faire du bien : elle revient dans votre signe, comme en mai-juin l’année dernière et occupera votre décan du 1er janvier au 12 février, donnant le top de départ à une année de développement personnel et surtout professionnel. Vous pourriez vous découvrir une ambition que vous n’aviez pas jusqu’à présent, ou vous définir un objectif qui vous occupera pratiquement toute l’année et vous donnera l’impression d’exister davantage.



2e décan : Uranus est toujours à votre disposition pour progresser, sauf en janvier où elle sera en dissonance avec Saturne, ce qui risque de vous ennuyer ; vous serez un peu freiné dans votre élan, mais ça ne durera pas puisque Saturne s’en ira en février. Vous disposerez alors d’une harmonie entre Jupiter et Uranus qui ira dans le sens inverse, c’est-à-dire que votre développement, vos projets, prendront un essor encore plus grand que prévu ; ce sera vraiment une excellente période que ce mois de février et vous continuerez sur cet élan. Mais la rentrée vous verra de nouveau aux prises avec des ralentissements et un projet qui n’avance qu’à petits pas.



3e décan : Neptune est encore chez vous et conjointe à votre Soleil, et cela risque de vous conduire sur la mauvaise route. Le positif dans cette conjoncture c’est que vous serez obligé de prendre conscience du ou des mauvais choix que vous avez faits et que ce sera le début d’une reprise en main de votre situation. Ça ne se fera pas tout de suite, il y aura des hauts et des bas, mais vous parviendrez à terme à reprendre le contrôle sur votre vie. C’est peut-être quelqu’un qui l’avait jusqu’à présent, ou alors vous étiez dépendant d’un produit et cela vous empêchait de disposer de votre libre-arbitre. Vous n’en êtes pas encore sorti, mais cela ne va pas tarder.

Bélier

1er décan : Vous en avez terminé avec les (bons) influx de Saturne ; ils ont pu vous voir changer de route, prendre votre indépendance ou concrétiser un important projet. Cette année va vous permettre de développer ce que vous avez mis en place l’année dernière, d’autant plus que Jupiter sera dans votre signes entre le 10 avril et le 28 octobre (mais rétrograde à partir de fin juillet). C’est vraiment l’indice que vous allez mettre toutes les chances de votre côté afin de donner de l’élan à ce que vous avez entrepris. Attention cependant à ne pas prendre le melon, à ne pas pêcher par excès de confiance en vous.



2e décan : Cette année, Saturne ne s’occupera de vous que jusqu’au 11 mars, mais elle a déjà fait une partie de son "travail" l’année dernière… Néanmoins, elle reviendra une dernière fois de septembre à décembre pour terminer ce qu’elle avait commencé en 2021. À savoir que vous avez certainement mis un projet en place, ou que vous vous êtes détaché et avez pris votre indépendance, professionnelle ou affective, et que vous avez décidé de construire ou de vous construire différemment. C’est encore un des principaux enjeux cette année, avec parfois un petit coup de pouce du destin.



3e décan : Vous allez recevoir, indirectement, une conjonction de Jupiter et de Neptune. Sur le plan collectif, cela peut correspondre à un problème de santé public, à un renouveau de l’épidémie, ou à une période où nous pourrions avoir de grosses inondations. Mais sur le plan personnel, cela peut au contraire être un facteur de chance que vous n’aurez pas vu venir. C’est-à-dire qu’il ne faudra pas courir après les opportunités cette année, il ne faudra pas vouloir tout contrôler, surtout entre mars et mai ; le "destin" devrait normalement se manifester si vous lui en laissez la possibilité, c’est-à-dire si vous n’êtes pas dans la volonté "d’avoir" ; laissez la vie décider pour vous, elle peut se révéler généreuse.

Taureau

1er décan : Ça y est, vous êtes définitivement débarrassé d’Uranus, qui a pu vous conduire à révolutionner (en douceur j’espère) votre vie. Le but de cette conjoncture était de vous faire lâcher prise, de vous inciter à vous "détacher"…La conjoncture de cette année et surtout la présence de Jupiter dans votre secteur des projets et de l’avenir, va vous permettre de regarder devant vous avec confiance. Il se peut que vous soyez très amicalement (ou amoureusement) entouré pour traverser 2022, en tout cas tout janvier et une partie de février devrait vous permettre de vivre une nouvelle relation, ou de mettre en place un projet qui peut avoir du succès.



2e décan : C’est à votre tour de recevoir Uranus (déjà en 2021) et elle ne va pas vous faciliter les choses car elle sera en dissonance avec Saturne qui occupe le zénith de votre thème en début d’année. À tous les coups, il va y avoir du changement dans votre vie professionnelle : chômage, retraite… ou une nouvelle orientation à prendre. Mais le plus fréquent sera un changement de direction à la tête de votre entreprise et cette nouveauté ne sera pas pour vous plaire : disons que vous aurez du mal à vous y adapter, d’abord parce que vous n’aimez pas le changement, et ensuite parce que vous aurez l’impression que vos prérogatives se réduisent comme peau de chagrin.



3e décan : La conjonction entre Jupiter et Neptune (de mars à mai) sera en bon aspect avec vous et porteuse d’une chance parfois exceptionnelle. Cela dit, ça dépend de ce que faisaient ces planètes dans votre thème de naissance. Mais a priori, cette configuration peut faire suite à une boucle de Vénus datant de décembre et encore active en janvier, et qui est symbole de passion amoureuse. Alors peut-être qu’avec Jupiter et Neptune pour alliées, vous pourrez regarder votre avenir amoureux avec confiance et vous laisser aller à aimer, et à être aimé. Toutefois, un projet pourrait aussi connaître un beau succès. Mais le contexte social peut aussi être très remuant à cause de la présidentielle.

Gémeaux

1er décan : Les planètes ayant normalement progressé, elles ne s’adressent plus à votre décan, sauf celles qui sont rapides (Lune, Mercure, Vénus, Mars…). Jupiter aussi vous enverra de rapides influx depuis les Poissons entre le 1er janvier et le 12 février, une période où vous pourriez obtenir une promotion, des responsabilités supplémentaires, avec cependant une période d’hésitation, d’incertitude entre le 14 janvier et le 4 février. Mais vous aurez un gros projet entre avril et juillet, quelque chose qui pourrait vous permettre de prendre une certaine indépendance. Ce sera le moment-phare de votre année.



2e décan : C’est fini, la dissonance de Neptune a totalement disparu et il y aura deux planètes importantes pour vous cette année : Jupiter, du 12 février au 26 mars, et Mars qui fera une boucle dans votre signe du 7 au 30 septembre, et puis fin novembre et décembre. Pour ce qui est de Jupiter, c’est pour vous la possibilité d’évoluer dans votre boulot, d’avoir un meilleur poste, mais en ce qui concerne Mars on peut penser à une dispute en famille, avec un de ses membres, des problèmes liés à la maison, à moins que vous ne soyez particulièrement irritable pendant les périodes citées. Certains pourraient avoir à se défendre ou au contraire à se montrer offensifs.



3e décan : Jupiter du 27 mars au 10 mai, et Mars tout le mois d’octobre, voilà les deux planètes qui compteront cette année. Avec Jupiter on peut penser à de belles perspectives sur le plan professionnel, un projet qui vous tiendra à cœur, mais il faudra imposer votre idée, en valoriser l’originalité et faire en sorte de vous distinguer du commun des mortels. Quant à Mars, elle rétrogradera sur votre Soleil tout octobre et novembre, vous obligeant à vous battre, à la fois contre vous-même et contre les autres. A moins que vous n’ayez beaucoup de travail et pas assez de temps, ce qui vous conduira à vouloir tout faire en même temps. Vous perdrez en efficacité si vous ne vous concentrez pas.

Cancer

1er décan : Jupiter s’est déjà montrée l’année dernière, avec un possible succès pour vous ; elle revient en janvier et jusqu’au 12 février, formant un bon aspect avec votre Soleil. Normalement, c’est très positif parce que cela vous permet d’élargir votre champ d’action, d’obtenir une promotion ou de vous intégrer dans un nouveau job ; mais cela dépend des états de Jupiter dans votre thème natal. Il n’empêche que certains démarreront l’année en beauté. Puis, à partir du 10 avril et jusqu’à fin juillet, Jupiter étant en Bélier au zénith de votre thème, vous pourrez recueillir le fruit de votre travail et obtenir une promotion, davantage de responsabilités. Mais vous aurez moins de temps à consacrer à votre vie familiale.



2e décan : Vous aussi vous aurez de très bons influx de Jupiter en Poissons (vous ne les avez pas eus en 2021) du 12 février au 26 mars. Une période où vous serez très en confiance et où vous pourrez remporter tous vos défis ou gagner vos paris. Il peut également être question d’un beau voyage, à faire à cette date ou à organiser pour plus tard. Mais vos affaires professionnelles peuvent aussi prospérer sous cette conjoncture, on peut vous proposer un nouveau poste ou même une mutation à laquelle vous aspirez. Mais encore une fois, cela dépend de votre Jupiter de naissance et si la planète n’était pas positive, vous aurez peut-être affaire à l’administration ou à la justice.



3e décan : Le transit de Jupiter sera rapide à l’aller, et plus lent au retour. Du 26 mars au 10 mai, elle sera directe et très enrichissante pour vous. Les uns réussiront un examen, les autres trouveront un boulot qui leur convient et qui peut s’ajouter à celui qu’ils ont déjà. Et si ces promesses ne se concrétisent pas d’ici le mois de mai, en tout cas, vous vous y préparerez. Vous aurez tout le temps pendant la rétrogradation de Jupiter (jusqu’au 24 novembre) et certains de la fin du signe pourront se targuer d’un succès à cette date quelque chose qui fera beaucoup pour leur renommée auprès de leurs clients, ou des gens avec qui ils travaillent. Vous pourriez même obtenir une récompense.

Lion

1er décan : Plus de dissonance d’Uranus, c’est fini, terminé ! Le début de l’année vous verra très motivé pour faire rentrer de l’argent ou faire en sorte que vos placements rapportent ; un héritage peut également être dans les tuyaux, grâce à la présence de Jupiter en Poissons. Cela ne devrait pas traîner car il est possible que ce soit en cours depuis plusieurs mois. À partir du 10 mai et jusqu’à fin juillet, Jupiter vous regardera avec bienveillance et vous aurez le sentiment d’avoir de la chance ; en tout cas vous serez opportuniste et cela vous réussira. Vous aurez l’impression que tout tourne en votre faveur et on parlera de vous, de vos succès : vous vous sentirez au top ! Un beau voyage peut aussi être au programme.



2e décan : Vous êtes le décan qui reçoit l’aspect dynamique d’Uranus cette année et la planète sera directe (active) par périodes jusqu’au 25 août, ensuite elle rétrogradera. C’est un moment important de votre vie (déjà en 2021), un tournant peut-être professionnel. La direction de votre entreprise peut changer et le management ne sera plus le même, tout ça à cause de la crise sanitaire que nous avons traversée. Et si vous êtes en indépendant, on ne peut pas dire que vous vous sentirez indépendant ! Vous serez envahi par les obligations, taxes et autres cadeaux de l’administration et vous en aurez ras-le-bol : vous vous demanderez si ça vaut la peine de continuer. La question n’appellera pas de réponse immédiate.



3e décan : Neptune et Pluton seront en phase entre elles et en relation avec vous, l’une depuis votre secteur financier, l’autre depuis celui du travail. Soit votre travail vous rapportera soudain davantage, mais d’une manière à laquelle vous n’aviez jamais pensé auparavant, soit au contraire vous serez obligé de constater que vos revenus sont de moins en moins importants. Mais ce sera vraiment conjoncturel, vous n’y serez pour rien et il n’y aura pas grand-chose à faire, les effets de la crise se faisant encore sentir. Toutefois, la rencontre de Jupiter et Neptune (février, mars, avril) ayant la réputation de produire de l’exagération, il peut y avoir une nouvelle crise et on peut penser que cette fois vous en tirerez profit, qu’elle sera réparatrice pour vous !

Vierge

1er décan : Les bonnes influences d’Uranus sont terminées et vous démarrez l’année avec Jupiter ! Comme en 2021 elle va se trouver opposée à votre décan et, selon sa force dans votre thème natal, elle peut être très positive ou… moins positive. Au positif, il est possible que vous trouviez quelqu’un avec qui vous associer, un projet en préparation depuis des mois. Même chose si vous avez fait une rencontre et que vous voulez vous marier… Au négatif, vous aurez à affronter l’administration, voire un divorce. Jupiter vous regardera jusqu’au 12 février, puis se glissera en Bélier d’avril à fin octobre. Un secteur d’argent, de l’argent qui peut provenir d’un héritage, d’une donation ou de la vente d’un bien.



2e décan : Uranus est toujours à la tâche pour vous libérer de vos inhibitions et vous encourager à faire ce que vous avez toujours voulu faire sans oser le faire ! C’est vraiment l’aspect le plus libérateur du zodiaque et si vous aviez des inhibitions, elles sont probablement en train de sauter. Uranus va vous offrir tout un champ de possibilités (cela a commencé en 2021) et ce nouvel espace vous permettra de vous déployer : une nouvelle activité peut-être ? Ou une formation qui vous ouvrira des horizons, une mutation à l’étranger ? Toute progression sera la bienvenue et vous en oublierez vos petites manies, votre besoin de sécurité… Février et mars seront parmi les meilleurs mois de l’année.



3e décan : L’opposition de Neptune est toujours active cette année, et elle se doublera d’une conjonction avec Jupiter entre le 26 mars et le 10 mai. Mais elle sera très probablement active avant le 26 mars. Cet aspect peut être très positif tant que vous resterez lucide sur les personnes que vous rencontrez et avec qui vous voulez vous associer ou… vous marier. Vous pourriez avoir affaire à quelqu’un qui cache son jeu et qui cherchera, à terme, à faire de vous quelqu’un d’autre. Si vous êtes déjà associé ou en couple, vous risquez de vous apercevoir que vous n’avez pas fait le bon choix ; mais aurez-vous la possibilité de redresser la situation ? Par ailleurs, le contexte général peut être très remuant à cette même période à cause de la présidentielle.

Balance

1er décan : Jusqu’au 12 février, Jupiter occupera votre secteur du travail et doublera vos chances de vous faire remarquer et même d’être recherché pour la qualité de votre boulot. Certains auront cependant des tracasseries à cause d’un collègue ou d’un collaborateur et il vous faudra faire le ménage. Puis, d’avril à juillet Jupiter s’opposera à vous et cela peut vouloir dire que vous aurez besoin de travailler en tandem, en équipe, ou qu’il faudra engager quelqu’un pour vous seconder. Mais Jupiter étant dans votre secteur des unions, du mariage, on ne peut pas exclure un passage par la mairie pour certains d’entre vous, ou… un divorce. Il peut aussi y avoir un gros clash avec un associé en mai.



2e décan : Vous recevrez surtout les influx de Jupiter en Poissons (du 12 février au 26 mars) de même que ceux, très toniques de Mars en Gémeaux à partir du 20 août. Deux configurations positives pour cette année 2022 ! D’abord Jupiter vous permettra de prendre plus de place sur le marché du travail, de développer considérablement votre activité et de mieux gagner votre vie. Mais, au négatif, vous pouvez avoir un problème relationnel avec un collègue ou un employé. Ensuite, les influx de Mars en Gémeaux seront marquants parce que la planète va faire une boucle et cela pourrait vous permettre de diversifier votre activité, d’ajouter une corde à votre arc, et de gagner probablement plus d’argent.



3e décan : Il va y avoir une importante rencontre entre les deux planètes qui ont maitrise sur les Poissons et ça se passera précisément en Poissons, votre secteur du travail. Cette conjonction entre Jupiter et Neptune a la réputation de multiplier les chances, les opportunités, et également d’être enrichissante. Peut-être allez-vous faire une formation, ou allez-vous apprendre quelque chose qui apportera beaucoup à votre activité habituelle ; en tout cas, vous serez très occupé du 26 mars au 10 avril, c’est pendant cette période que les situations se mettront en place – et même peut-être quelques semaines avant. Cependant, la conjoncture peut aussi créer un contexte (sanitaire ou social) très remuant et même déstabilisant.

Scorpion

1er décan : Uranus et même Saturne ont terminé leur transit et ne vous ennuieront plus avant longtemps, c’est promis ! Et d’ailleurs l’année démarre bien puisque vous recevrez, jusqu’au 12 février, un bon aspect de Jupiter depuis vos amis Poissons. Ce qui signifie que vous pourriez attendre un enfant, avoir fait quelque chose de créatif et qui plaira, ou encore être particulièrement en forme physiquement et plus séduisant, charismatique que jamais. Du 10 mai au 28 juillet, Jupiter stationnera en Bélier, votre secteur du travail et c’est dans ce domaine que vous pourrez développer quelque chose, ou grimper un échelon.



2e décan : Uranus s’oppose à vous toute l’année, alors que Saturne terminera sa dissonance mi-mars, ouf ! Elle ne vous gênera plus pour effectuer les changements qui s’imposent dans votre vie relationnelle. Peut-être ressentiez-vous de la culpabilité à l’idée de casser un lien, de quitter quelqu’un ? En tout cas, cette culpabilité vous quittera et ne reviendra pas. Cela dit, vous pouvez aussi avoir eu un important problème familial, qui s’est résolu en fin d’année ou qui se résoudra d’ici mars. Probablement quelque chose avec un parent âgé dont vous devez vous occuper.



3e décan : Vos meilleures planètes cette année ce sont Jupiter et Neptune, qui vont se rencontrer en Poissons à partir du 26 mars, sur la même latitude, ce qui renforce l’aspect. Il est donc possible que vous soyez très productif sur le plan artistique, ou que vous gagniez beaucoup d’argent, ou encore que vous attendiez vous aussi un enfant… Mais il y a aussi la dissonance de Saturne qui peut vous exposer à un obstacle difficile à surmonter, ou à des problèmes avec l’un de vos parents ou l’un de vos enfants. Il faudra prendre sur vous…

Sagittaire

1er décan : Jupiter, votre maître, sera en Poissons jusqu’au 12 février et braquera le projecteur sur votre tendance à vous investir à fond, et cela dans des domaines comme la famille et la maison. Il est possible qu’il soit question d’un déménagement ou de travaux chez vous. À moins qu’un parent ne s’invite pour quelque temps… Après le 10 mai et jusqu’au 28 juillet, Jupiter sera à vos pieds depuis le Bélier : vous serez créatif, entreprenant, courageux, loyal, bref beaucoup de vos qualités ressortiront et attireront l’attention sur vous. Vous pourriez avoir votre quart d’heure de gloire sous cette conjoncture. Un enfant peut aussi être au programme.



2e décan : Saturne va jouer un rôle prépondérant et surtout positif cette année. Bien placée, elle indique que vos efforts et vos ambitions seront bien dirigés et que vous pourrez ajouter une corde à votre arc grâce à des études, à une formation ou à un apprentissage. Quoi que vous exploriez, vous en retirerez des satisfactions et cela vous servira pendant de longues années. Il y a cependant un côté un peu négatif (toujours avec Saturne) c’est que vous n’aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos proches et, parfois, vous vous en culpabiliserez car vous aurez l’impression de les laisser tomber.



3e décan : Comme l’année dernière c’est Neptune qui sera votre épine dans le pied, d’autant plus que Jupiter va s’ajouter à elle à partir du 26 mars et jusqu’au 10 mai. Puis elle reviendra en octobre mais ne sera pas conjointe à Neptune, celle-ci ayant rétrogradé. La période du 26 mars au 10 mai sera la plus intéressante à observer car l’association des deux planètes peut se révéler très positive et vous donner le rôle principal au sein de votre clan, professionnel ou personnel. Mais elle peut aussi être négative et vous voir à la poursuite d’un rêve inaccessible. Certains pourraient être dans une quête sans fin et s’y épuiser.

