L'horoscope du jeudi 3 février 2022

Bélier

La conjonction de Mercure et Pluton est de nouveau active et vous demande d'ouvrir les yeux sur quelqu'un, une relation professionnelle qui n'est pas très honnête avec vous, 3e décan. C'est l'un de vos supérieurs qui abuse de son pouvoir, mais ça peut être vous qui resserrez votre emprise sur vos proches ou vos collègues. Vous cherchez peut-être à les influencer parce que vous êtes sûr de détenir la vérité ?

Taureau

Une bonne conjoncture pour vous, 3e décan surtout, avec le retour de la conjonction Mercure/Pluton. Vous allez être terrible ! On ne pourra rien vous dire que vous ne remettrez pas en question parce que vous douterez, vous ne ferez pas systématiquement confiance et vous vous apercevrez que vous avez raison ! De plus, tout ce que vous lirez, verrez ou entendrez sera également remis en question.

Gémeaux

Grâce à votre perspicacité et à une approche très futée d'un de vos interlocuteurs, vous obtiendrez ce que vous voulez parce que vous inspirerez confiance, 3e décan surtout. Ce que vous direz impressionnera et l'autre sentira qu'il n'est pas question de vous refuser quoi que ce soit. Et si, de votre côté, vous avez envie de dire non à quelqu'un, vous ne vous gênerez pas et vous ficherez de ce qu'il ou elle pense.

Cancer

Aïe ! Mercure et Pluton de nouveau réunies s'opposent à vous, 3e décan, comme fin décembre. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne des réponses positives ces jours-ci (jusqu'au 14). Et surveillez une tendance de la part des autres, ou d'un autre en particulier, à vous taquiner, voire à se moquer de vous. Osez dire ce que vous pensez, car ça ne sera pas du tout gentil ; ne vous laissez pas faire.

Lion

La paire Mercure-Pluton sera active dans un secteur de productivité. Selon votre thème natal, elle peut être très positive et vous permettre de remonter la pente si nécessaire, ou de conclure une affaire juteuse. Mais il est également possible que vous soyez dans le doute par rapport à votre productivité et que vous cherchiez un moyen de reprendre les choses en main si vous avez été un peu négligent.

Vierge

La conjoncture est bonne pour vous. Vous aurez l'esprit très éveillé et ne laisserez passer aucune faute, aucune manipulation et aucun mensonge de la part des autres. Il peut s'agir de vos proches ou de vos clients qui vous raconteront des histoires : vous sentirez tout de suite ce qui est vrai et ce qui est faux. Même chose lorsque vous lirez le journal ou écouterez radio ou télé : rien ne vous échappera.

Balance

Vous avez peut-être eu un problème avec un proche fin décembre ? Ou en tout cas une situation qui vous a échappée. Mercure redevenant directe, vous allez pouvoir arranger la situation si vous n'avez pas pu le faire avant ! Cependant, vous n'êtes pas totalement en confiance, une petite voix vous souffle à l'oreille que le problème que vous avez eu est peut-être plus profond que vous le croyez.

Scorpion

Vous êtes familier des aspects de Pluton et c'est tout juste si vous vous apercevrez que la planète est conjointe à Mercure jusqu'au 14 février. On peut imaginer que vous serez très ferme, voire inflexible, dans ce que vous penserez ou direz, et que vous ne serez peut-être pas conscient du fait que cela peut se retourner contre vous ! Et ne soyez pas constamment dans le doute par rapport à ce qu'on vous dit.

Sagittaire

Seul le 3e décan aura affaire à Mercure et Pluton. Il est recommandé de bien vérifier votre comptabilité et surtout de ne pas dépenser de manière impulsive. Avec Pluton, vous êtes souvent incontrôlable dans ce domaine, que vous ayez les moyens ou non ! Autre interprétation possible : vous niez vos besoins et ne prenez pas assez soin de vous ; en conséquence, votre forme physique s'en ressent.

Capricorne

Mercure reprend sa course et sa conjonction avec Pluton dans votre 3e décan, vous êtes donc le plus sensible à cette configuration qui peut vous faire douter de vous ou d'une personne proche de vous. Déjà que vous avez du mal à faire confiance ! Mais c'est instinctif, cela vient de vos tripes, et il se peut que vous ayez raison de vous méfier. Mais il y a plusieurs autres interprétations à cette conjoncture.

Verseau

Mercure reprend une marche directe et reste conjointe à Pluton jusqu'au 14. Des révélations sont au programme, mais pas vous concernant vous directement. Ce sont plutôt des scandales dans le monde de la politique ou autre, qui vous amuseront plus qu'il ne vous toucheront. Dans le domaine des croyances, géré par la 12 où se trouve Mercure, vous prendrez conscience de certains mensonges.

Poissons

Les influx de Mercure étant plus directs, vous garderez moins les choses pour vous. Vous ne serez certes pas un moulin à paroles, mais vous serez plus enclin à vous confier sur vos attentes, vos projets et sur ce que vous anticipez. Vous en parlerez, ou alors ce sont des pensées que vous ne bloquerez pas, même si elles vous dérangent. Vous pourriez avoir des embrouilles avec un proche, 3e décan,

