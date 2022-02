L'horoscope du mercredi 2 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Apparemment, une situation qui ne vous touche pas de près provoquera en vous des émotions fortes ; il peut s'agir d'un événement qui se passe ailleurs, loin de chez vous. Cela dit, étant donné que la conjoncture s'est formée dans votre secteur 12 qui est celui de l'empathie, de la générosité et de la compassion, peut-être aussi que vous chercherez comment aider l'un de vos amis qui a de gros problèmes.

Taureau

C'est une bonne journée pour vous préoccuper de vos amis, ou de l'un d'entre eux en tout cas, et de faire ce qu'il faut pour qu'il ou elle comprenne que vous vous souciez de lui/elle, que vous avez envie de lui venir en aide. Seulement, en a-t-il/elle envie ? C'est la question que vous devez vous poser avant de faire quoi que ce soit, parce que parfois, les gens préfèrent se débrouiller seuls, ils ne veulent pas d'aide.

Gémeaux

Au milieu de votre ciel, la Lune et Jupiter se rejoignent et vous invitent au voyage. Peut-être que vous allez partir en vacances à la fin de cette semaine ? En tout cas, un projet de ce genre a des chances de vous réjouir aujourd'hui, même si vous savez qu'il y a une possibilité pour qu'il soit annulé pour des raisons indépendantes de votre volonté. Cela concerne surtout les natifs de fin mai et tout début juin.

Cancer

Un noeud se dénoue, un conflit se règle, vous trouvez un compromis, bref si vous êtes du 1er décan, il y a de la détente dans l'air pour la plupart d'entre vous. Est-ce enfin ce que vous espériez ? Il est permis de le croire, tout comme vous y croirez dur comme fer parce que vous aurez mis toutes les chances de votre côté. Apparemment on vous donnera raison ou un adversaire reconnaîtra ses torts.

Lion

Le Soleil et Saturne étant conjoints, il y a quelque chose de frustrant au royaume des Lion du 2e décan. La conjoncture indique qu'il pourrait s'agir d'une perte financière, peut-être suite à une perte d'emploi, ou à une diminution de votre rémunération. Mais, vous connaissant, vous avez sûrement un plan B et d'ici l'année prochaine à la même date, vous aurez remonté la pente. Peut-être ailleurs...

Vierge

Face à vous, la Lune rencontre Jupiter et si vous êtes né fin août, début septembre, il pourrait bien vous tomber une proposition en or. A moins que ça ne soit déjà fait et que vous ne donniez votre accord après avoir mûrement réfléchi. Cela peut autant être professionnel que privé (une demande en mariage ?), mais vous pouvez aussi trouver un terrain d'entente dans un conflit, parfois face à un juge, au tribunal.

Balance

C'est encore une fois votre secteur du travail et de la forme qui est connecté à la rencontre de la Lune et de Jupiter. Les natifs de fin septembre, début octobre sont mis en valeur par un bon bouche à oreille concernant un travail qu'ils ont fait, et cela va durer jusqu'au 12 février. La prochaine rencontre Lune/Jupiter se fait début mars, et ce sera la nouvelle Lune, un moment spécial pour le 2e décan cette fois.

Scorpion

Une excellente conjoncture que cette rencontre Lune/Jupiter si vous êtes de début novembre. Vous serez au top de votre séduction, personne ne pourra rivaliser avec vous. Si vous avez quelqu'un à conquérir c'est le bon moment, d'autant plus que, parallèlement, Vénus est en très bon aspect avec vous et Mars aussi. En conséquence, plus vous serez à l'initiative, entreprenant, plus vous réussirez.

Sagittaire

Les questions familiales sont à l'ordre du jour, ainsi que tout ce qui concerne votre logement. En effet, la rencontre Lune/Jupiter a lieu dans le secteur intime de votre thème, qui représente aussi votre forme de sensibilité. Des événements, quelque part dans le monde, pourraient donc vous toucher, tous ceux qui comportent une injustice. Toutefois, quelqu'un peut aussi se montrer injuste avec vous.

Capricorne

Vous n'êtes pas facilement satisfait, que ce soit de vous-même ou de votre travail. Mais là, les natifs de fin décembre ne peuvent que reconnaître qu'ils sont sur une vague porteuse. Cela dit, Mars est chez vous et cela décuple votre désir d'obtenir ce que vous voulez : vous n'épargnez pas vos efforts ni le temps que vous passez au boulot. 2e décan, vous êtes encore parmi les favoris de Vénus, vous êtes entouré d'amour.

Verseau

Un aspect plutôt joyeux aujourd'hui, grâce à la rencontre entre la Lune et Jupiter (ce soir) et en bon aspect avec Mars. On va dire que ce qui peut vous réjouir c'est une question d'argent... A moins que vous ne vous offriez quelque chose qui vous plaît vraiment... Cela dit, si c'est votre anniversaire, il est possible qu'on vous fasse un cadeau qui vous surprendra, tant il correspondra à ce dont vous avez envie.

Poissons

C'est chez vous que se fait la rencontre entre la Lune et Jupiter, en bon aspect avec Mars. Si l'écho que vous en avez est agréable, vous pourriez effectuer une action très positive et qui aura des retombées sur vous, sur l'image que vous donnez de vous. Toutefois, Jupiter étant aussi la planète des voyages, il se peut que vous ayez programmé un départ (les vacances arrivent) et que vous en soyez ravi/e.

