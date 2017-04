EN DIRECT - Présidentielle 2017 : suivez le lendemain du premier tour

Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen qualifiés au second tour

publié le 24/04/2017 à 06:59

Emmanuel Macron a réussi son pari. Un an après la création de son mouvement "En Marche !", deux ans et demi après s'être fait connaître des Français, l'ancien ministre de l'Économie est propulsé au second tour de la présidentielle 2017, face à une Marine Le Pen forte, qui réalise un score historique pour le Front national. Tandis que les résultats définitifs seront connus dans la journée du mardi 25 avril, les réactions se succèdent et les discussions en vue d'alliances politiques promettent de s'enchaîner.



François Fillon, troisième homme de ce premier tour, n'a pas tergiversé et a annoncé, tout en reconnaissant sa défaite, qu'il voterait Macron face à l'extrême-droite et sa candidate, qu'il qualifie d'"ennemie de la République". Arrivé quatrième, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise qui avait connu une propulsion remarquable au cours des précédentes semaines de campagne, a lui annoncé qu'il attendait la décision de ses quelque 450.000 militants pour annoncer son intention de vote.

Suivez les réactions et analyses au lendemain du premier tour

07h30 - Le second tour de la présidentielle sera le théâtre d'un duel entre "deux visions complètement différentes de la société française", illustre Louis Aliot, qui se dit confiant pour le Front national. "Le total des eurosceptiques est pratiquement de 50%", avance-t-il. Pour l'heure, les statistiques qui établissent les perspectives du second tour donnent d'avantage de chances de victoire à Emmanuel Macron, en tenant compte des différentes hypothèses d'alliance.



07h22 - Louis Aliot qualifie Emmanuel Macron de "Monsieur bling-bling avant l'heure" et d'"emblème du système en place". Il accuse l'adversaire de son épouse Marine Le Pen de s'être réjoui trop vite d'une éventuelle victoire à la présidentielle dès le premier tour de l'élection. "C'est Monsieur Europe, mondialisation. (...) Je ne suis pas très inquiet parce que le Front républicain a du plomb dans l'aile. Le vieux clivage a disparu, et s'imposent aujourd'hui patriotes contre mondialistes", s'enthousiasme-t-il.



07h19 - Pour le député frontiste Louis Aliot, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon "ont voté au premier tour en faveur d'un candidat qui est clairement en opposition avec l'Europe de Bruxelles. Or, Monsieur Macron est clairement en faveur de Bruxelles" : invité de RTL ce lundi 24 avril, il propose de construire une autre Europe et invite à demi-mots les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à s'intéresser au programme eurosceptique de Marine Le Pen.



07h15 - Deuxième du premier tour, Marine Le Pen se qualifie face à Emmanuel Macron. Elle réalise un record de suffrages en nombre d'électeurs avec quelque 7.600.000 votes, et conforte la force de son parti, le Front national, dans le paysage politique français.



07h10 - Annoncé vainqueur du premier tour dans les sondages publiés ces dernières semaines, Emmanuel Macron, 39 ans, s'impose dans une campagne où il faisait figure de jeune pousse de la politique. Ancien conseiller de François Hollande, il s'est fait connaître comme ministre de l'Économie avant de créer son propre mouvement, "En Marche !", il y a tout juste un an.



07h00 - Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. La rédaction numérique de RTL va vous faire vivre le lendemain d'un premier tour qui sonne la fin d'une campagne à onze, rythmée par les incertitudes et les affaires. Emmanuel Macron et Marine Le Pen en sont sortis vainqueurs, avec respectivement 23,86% et 21,43% des voix.