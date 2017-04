publié le 24/04/2017 à 07:34

C'est un résultat historique pour le Front national. Avec plus de 7 millions de voix, Marine Le Pen a réalisé un score record et s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle avec 21,43% des voix. Elle arrive en deuxième position derrière Emmanuel Macron, qui a recueilli 23,86% des voix.



La présidente frontiste peut-elle renverser la tendance au second tour alors que de nombreux politiques français ont déjà annoncé leur volonté de soutenir Emmanuel Macron pour faire barrage au Front national ? Louis Alliot continue d'y croire et souhaite dorénavant "parler directement aux Français". "Ce premier tour a été confisqué par l'orchestre des affaires, on n'a pas pu parler d'idées, du moins pas beaucoup. Je crois que le deuxième tour sera une confrontation, de projet à projet, sur deux visions complètement différentes de la société française", a réagi le vice-président du Front national.