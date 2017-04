Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen qualifiés au second tour

publié le 23/04/2017 à 22:30

"Marche ou crève", "La droite K.-O"... Les premières unes de la presse française commencent à être dévoilées au moment où les Français se sont prononcés en majorité en faveur d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



Les gros titres de la presse mettent en avant des propos forts qui interpellent, tant les contours de cette élection sont pour le moins inédits : la droite est absente du second tour d'une élection présidentielle pour la première fois depuis 1974, le candidat du Parti socialiste n'a pas réussi à dépasser les 10% de suffrages exprimés et, quinze ans après le second tour qui a opposé Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen, sa fille a réussi à se hisser au second tour dimanche 23 avril.

Par exemple, le magazine Society a consacré un numéro spécial qui sortira mardi 25 avril à cette élection présidentielle et a titré "Marche ou crève" en une.