et AFP

publié le 11/04/2017 à 14:53

Ils ne seront plus onze mais seulement deux à s'affronter. Le mercredi 3 mai à 21 heures, France 2 et TF1 organiseront le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, en vue du second tour du scrutin, le dimanche 7 mai 2017. Dans la semaine précédant l'annonce des deux chaînes, Michel Field, le directeur de l'information de France Télévisions, avait écrit à sa consœur de TF1 Catherine Nayl, afin de lui formuler cette proposition, comme le font traditionnellement les deux chaînes lors de la présidentielle.



Dans un communiqué, BFMTV a annoncé jeudi 6 avril qu'elle souhaitait coorganiser un débat durant l'entre-deux tours. Une participation qui fait partie des éléments qui ne sont "pas totalement actés", a indiqué la chaîne de Martin Bouygues, sans qu'une réponse n'ait pour l'heure été donnée. La chaîne d'information en continu a adressé en ce sens un courrier à France 2, TF1, au CSA ainsi qu'aux candidats au scrutin.

Initialement, France 2 avait également prévu un autre "grand débat", réunissant l'intégralité des candidats le 20 avril, comme l'ont fait CNews et BFMTV le 4 avril. Un projet qui a dû être annulé, faute d'accord avec certains candidats, et après l'émission d'une réserve de la part du CSA sur une date si proche du vote.