publié le 24/04/2017 à 07:56

Deux enseignements sont à tirer, au plan plan économique, du premier tour de l'élection présidentielle, qui a vu la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Le premier touche à la dynamique populiste,qui est manifeste en France et en Europe depuis une vingtaine d'années, et plus encore depuis la crise économique de 2008 et ses développements. On peut quand même se demander si cette dynamique n'a pas marqué un coup d'arrêt. On voyait Marine Le Pen largement en tête depuis des mois, et parfois jusqu'à 30 %. Et voila qu'elle est à la seconde place de la compétition. Elle se trouve privée de la dynamique qui était la sienne depuis dix ans. Voilà dix ans qu'elle semblait invincible, ce n'est plus le cas.



Certes, la présidente du FN a gagné plus d'un million de voix par rapport à son dernier record. Mais elle ne change pas fondamentalement l'équation politique de son père, il y a quinze ans : le fameux plafond de verre, qui empêche l'extrême-droite d'accéder au pouvoir, est toujours là. Et ce n'est pas elle qui le cassera, au moins cette fois-ci. Elle avait pourtant tout pour elle : la crise économique du siècle, un mandat Hollande épouvantable et une droite empêchée par un candidat récusé. On ne peut pas s'empêcher de relier cela aux échecs récents qu'ont subi les populistes en Europe : Gert Wilders aux Pays-Bas, Podemos en Espagne, l'extrême-droite allemande qui se disloque. Peut-être sommes-nous au début du commencement du reflux du populisme en Europe.

Du neuf dans le duel Macron-Le Pen

Macron - Le Pen, c'est un affrontement entre deux programmes économiques radicalement différents, et tant mieux. C'est la France en Europe contre la France nationaliste. C'est l'ouverture contre la protection. C'est le soutien aux entreprises contre l'expansion de la sphère publique et l'État stratège. Ce clivage structure la vie politique française depuis un quart de siècle, depuis le référendum sur le traité de Maastricht en 1992.

Il y a bien du neuf là-dedans. D'abord parce que le débat ne sera pas porté par les partis traditionnels, qui se sont effondrés, mais par des "nouveaux" : le leader d'"En Marche !" et celui du Front national. Ensuite, c'est la première fois que les Français le trancheront lors de l'élection-reine, la plus importante en France, celle du président de la République. Et ça, ce n'est pas si mal. Bien sûr, la gauche contre l'Europe, celle de Mélenchon, se trouvera flouée, parce qu'elle va être obligée de choisir entre son refus de l'Europe et sa détestation du Front national. Mais c'est le jeu de l'élection : il n'y a que deux finalistes, et pas trois.