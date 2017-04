Pas-de-Calais : un maire menace de démissionner

publié le 24/04/2017 à 06:00

Alors que Marine Le Pen confirme son ancrage dans les Hauts-de-France, en comptabilisant 34,34% des voix, la petite commune d'Annezin (Pas-de-Calais) a donné 38,07% de ses voix à la leader du Front national. Un score record pour le FN, qui termine loin devant Jean-Luc Mélenchon (19,25%) et d'Emmanuel Macron (17,29%). Très énervé du scrutin, le maire de la commune de 6.000 habitants, Daniel Delomez, a déclaré au journal L'Avenir de l'Artois, qu'il songeait à démissionner : "C’est catastrophique ! Il est possible que je démissionne car je ne veux pas consacrer ma vie à des connards", s'est-il emporté face au journaliste.



Le journal a ensuite publié la réaction du maire divers gauche sur Twitter et les réactions ont très vite pris de l'ampleur : la réaction du maire a été reprise plus de 5.000 fois et a été saluée par de nombreux internautes. Le journal s'est ainsi amusé à relever plusieurs propos des internautes. Daniel Delomez est ainsi sacré "hero of the day" ou comparé à un "génie". "Bravo, il me réconcilie avec l'humanité", écrit un autre internaute.

Le Pen en tête à #Annezin, colère du maire : "il est possible que je démissionne car je ne veux pas consacrer ma vie à des connards" pic.twitter.com/2NSgeJjyDS — L'Avenir de l'Artois (@avenirartois) 23 avril 2017

Lors de la précédente élection présidentielle en 2012, le Front national était arrivé en troisième position avec 23,8% des suffrages, derrière François Hollande (27,9%) et Nicolas Sarkozy (24,09%).Ce dimanche 23 avril, elle est arrivée en tête sur l'ensemble des cinq départements des Hauts-de-Seine.