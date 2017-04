et AFP

publié le 24/04/2017 à 01:33

"Ce n'est pas la droite qui a perdu, c'est Fillon". L'amertume palpable d'Éric Woerth, après la défaite de François Fillon au premier tour de la présidentielle, reflète l'état d'esprit d'une partie de la droite française. Pour certains Républicains, seul l'ancien Premier ministre est comptable de cette défaite cuisante. "Ce sont les affaires qui ont plombé sa campagne", se lamente le Secrétaire général des républicains sur les ondes d'Europe 1.



La droite est "en train de vivre son 21-Avril" a lancé d'un air grave Jean-François Copé, tandis que Rachida Dati a vu "une défaite morale, historique de la droite". "C'était un combat réputé imperdable pour la droite et qui se termine en fiasco lamentable. La droite a été balayée, comme le Parti socialiste, et il va falloir en tirer toutes les leçons", a abondé le député-maire LR de Meaux sur France 2, ajoutant qu'il voterait, "la mort dans l'âme", pour Emmanuel Macron au second tour.

Malgré la déroute, le parti souhaite néanmoins peser dans cette élection. Bernard Accoyer, secrétaire général du parti Les Républicains, a convoqué un comité politique du parti lundi 24 avril à 10h30, puis un bureau politique à 17 heures, afin de définir qu'une position commune conforme à l'intérêt général [du] pays y soit définie".