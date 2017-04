publié le 23/04/2017 à 21:58

Il lui aura fallu seulement deux ans et demi pour atteindre le second tour. Le 26 août 2014, les Français découvraient son visage : ancien conseiller de François Hollande, l'inconnu Emmanuel Macron devenait ministre de l'Économie. Le 6 avril 2016, il fondait son mouvement politique "En Marche". Le 30 août 2016, il claquait la porte du gouvernement. Le 16 novembre 2016, il finissait par se lancer officiellement dans la course à l'Élysée. Une course qu'il n'a jamais été aussi proche de gagner : l'homme de 39 ans est arrivé dimanche 23 avril en tête du premier tour de l'élection présidentielle en devançant Marine Le Pen avec 23% des suffrages exprimés, selon une première estimation Kantar Sofres-Onepoint pour RTL.



Emmanuel Macron, qui n'a jusqu'ici jamais obtenu de mandat électif, est donc parvenu à devenir une figure incontournable du paysage politique français. Un crédit d'abord obtenu par ses prises de position social-libérales, qui se sont notamment traduites dans la loi qui porte son nom, mais aussi pour ses petites phrases incendiaires durant son passage à Bercy, notamment sur les fonctionnaires ou les 35 heures. Cela lui vaut d'être rapidement vu comme un électron libre au sein de l'équipe gouvernementale.

Surtout, malgré sa collaboration avec son mentor François Hollande, Emmanuel Macron s'est évertué à se présenter comme un candidat hors-système incarnant le renouvellement de la vie politique. "On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française", a-t-il d'ailleurs déclaré au soir du premier tour. Refusant d'entrer dans le clivage droite-gauche, l'ex-ministre iconoclaste a tout misé sur son mouvement "En Marche!" pour s'affranchir du traditionnel combat entre partis politiques. À l'époque, il déclarait que ce mouvement allait être "à mi-chemin du laboratoire d'idées et du parti politique" et qu'il ne serait qui ne sera "ni à droite, ni à gauche".



