publié le 23/04/2017 à 22:15

Le score de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle est tragique pour le Parti socialiste. Le candidat du PS se retrouve en cinquième position avec 6.8% des suffrages, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Il s'agit du pire score de l'histoire du Parti Socialiste. Un épisode qui n'est pas sans rappeler le premier tour de l'élection présidentielle de 2002. En effet, après Lionel Jospin, Benoît Hamon devient le deuxième candidat socialiste à ne pas se qualifier pour le second tour.



En signant le plus faible score de l'histoire du Parti socialiste, Benoît Hamon pourrait également mettre en péril l'avenir du parti. "J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur le quinquennat et les trahisons. Cet échec est une profonde meurtrissure, je mesure la sanction historique, légitime exprimée à l'égard du PS", a-t-il déclaré après l'annonce des résultats.



Prenant acte de sa défaite, Benoît Hamon a appelé à une refonte de la gauche. "La gauche n'est pas morte. Vous attendez une renaissance, ce soir, elle est douloureuse, demain, elle sera féconde. La gauche du 21e siècle ne peut naître que de votre volonté", a-t-il poursuivi.