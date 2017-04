publié le 23/04/2017 à 20:47

C'est la fin du suspense, Marine Le Pen, candidate du Front national se retrouve au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Au coude à coude avec le candidat du mouvement "En Marche!" elle obtient 22% des voix. Elle distance de quelques points François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, tous deux autour de 19%.



Une forme de victoire pour le Front national qui n'est pas sans rappeler celle d'il y a 15 ans. Le 21 avril 2002, les Français voient, pour la première fois, un candidat d'extrême-droite se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Il s'agissait alors de Jean-Marie Le Pen.

Trois mandats plus tard, le Front national se retrouve encore au second tour. La différence avec les élections de 2002 est que depuis 2012, le Front national a gagné du terrain et engrangé plusieurs succès électoraux comme lors des élections municipales ou les Européennes de 2014. Le taux de participation est également différent puisqu'il était de 71.6% lors de l'élimination de Lionel Jospin en 2002 alors que ce 23 avril 2017, il est de 78%.