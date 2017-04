publié le 24/04/2017 à 07:55

Son alliance avec Emmanuel Macron avait marqué l'un des nombreux tournants de cette campagne électorale. François Bayrou estime que la qualification du candidat d'"En Marche !" pour le second tour de l'élection présidentielle marque "un cadre nouveau". "Un peuple tout entier a choisi de changer le cadre de sa vie démocratique, contre vents et marées (...) Jusqu'à maintenant, le fond des campagnes était au pessimisme (...) Ce qu'Emmanuel Macron a apporté est qu'au contraire, toutes classes sociales confondues, la fin de ce pessimisme", explique François Bayrou à l'antenne de RTL.



Quelle est la différence entre le candidat d'"En Marche !" et celle du Front national ? "Emmanuel Macron a choisi une ligne en mettant avec de l'enthousiasme. Il a choisi un cap et il est européen. Ce que propose Marine Le Pen, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne et de l'euro, est un danger immense pour chacun. Dès l'instant qu'on entrerait dans cette folie-là, quand vous aurez besoin d’emprunter pour une maison, votre emprunt explosera et vous ne pourrez plus trouver des emprunts avec des taux comme c'est le cas à présent. Ce n'est pas une affaire caricaturable, mais un grand choix national", ajoute le maire de Pau.

Les Français ont fait et médité ce choix et iront jusqu'au bout François Bayrou Partager la citation





L'enjeu de l'élection présidentielle pour le soutien d'Emmanuel Macron est d'"unifier le pays au-delà des difficultés, au-delà des angoisses et des ruptures pour que ce pays se rassemble et se ressaisisse. Je pense que c'est un combat qu'il faut mener et gagner. Je vais me battre est sur ce sujet, pour que la France fasse un choix contraire aux choix désespérés qui sont les siens habituellement". Désormais, l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande doit "rassembler", c'est "une nécessité vitale".



Il ajoute : "Son projet a été accusé d'être trop tiède, de ne pas emporter de mesures radicales, mais elles sont dans le temps, avec le temps de les polir et de les mettre en application. Si vous croyez que les Français ont fait tout ça, se sont affranchis de tant de contraintes pour revenir dans le sillon, c'est que nous ne voyons pas le même monde. Ils ont fait et médité ce choix et iront jusqu'au bout".