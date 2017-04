publié le 24/04/2017 à 02:02

Marine Le Pen fait une percée historique sur l'île de beauté. Alors que la Corse avait toujours placé le candidat de la droite en tête, au premier comme au second tour de la présidentielle depuis 2002, et qui a offert une victoire historique aux nationalistes aux élections territoriales en décembre 2015, Marine Le Pen a obtenu 27,88% des suffrages exprimés, deux points devant François Fillon (25,52%) et près de 10 points devant Emmanuel Macron (18,48%). Jean-Luc Mélenchon se classe en 4e position, avec 13,74% des suffrages exprimés.



La candidate du Front National arrive nettement en tête avec près de 31% des suffrages dans les deux plus grandes villes corses, à Ajaccio devant François Fillon et à Bastia devant Emmanuel Macron.

Marine Le Pen confirme ainsi l'importante progression du FN sur l'île, où elle avait effectué une percée surprise en 2012 en arrivant deuxième derrière Nicolas Sarkozy avec près d'un quart des suffrages (24,4%).

En visite à Ajaccio pour séduire l'électorat corse le 8 avril, Marine Le Pen avait vu son meeting perturbé par un collectif anti-fasciste mais aussi par des jeunes indépendantistes. En 1992 et 1994, déjà, Jean-Marie Le Pen, à qui il était reproché d'avoir "demandé la peine de mort pour les prisonniers politiques corses", avait été empêché d'atterrir ou de s'exprimer sur l'île. En 2002 et 2007, le père de l'actuelle candidate du FN avait respectivement obtenu 15,68% et 15,26% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle, culminant à 20,24% au second tour en 2002.

- la surprise Lassalle -

C'est à Venaco, dans le fief du député DVG Paul Giacobbi, un des hommes forts de Haute-Corse pendant de nombreuses années qui avait annoncé soutenir Emmanuel Macron que le candidat d'"En Marche!" a réalisé certains de ses meilleurs scores sur l’île de Beauté, finissant en tête avec 28,57% des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen (20,84%). Récemment condamné pour détournement de fonds publics, Paul Giacobbi a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines législatives.



Mais Emmanuel Macron n'est en revanche arrivé qu'en troisième place (21,69%) à Bonifacio - dont le maire Jean-Charles Orsucci était un des plus importants relais du candidat d'"En Marche!" sur l'île - après François Fillon (27,56%) et Marine Le Pen (26,32%). Derrière les quatre candidats de tête, une surprise : Jean Lassalle, avec 5,68% des voix exprimées, a devancé de près de deux points le candidat du Parti socialiste Benoit Hamon (3,74%).



Le taux d'abstention, qui a augmenté dans toute la France par rapport à la dernière présidentielle, a enregistré une forte hausse en Corse, atteignant près de 32%, soit plus de six points de plus qu'en 2012.

Au terme d'une campagne dont le dossier corse a été absent, ni Jean-Guy Talamoni, président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, ni Gilles Simeoni, dirigeant autonomiste du Conseil exécutif de Corse, ne s'étaient prononcé en faveur d'un des 11 candidats.