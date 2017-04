publié le 24/04/2017 à 00:29

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, grands vainqueurs du premier tour de la présidentielle, ont désormais deux semaines pour confronter leurs projets avant le second round, dimanche 7 mai. Une bataille qui s'annonce gagnée d'avance pour le leader d'"En Marche !", à en croire deux sondages réalisés dimanche 23 avril, juste après l'annonce des résultats.



Pour l'institut Ipsos Sopra Steria, l'ancien ministre de l'Économie recueillerait 62% des voix contre 38% pour l'eurodéputée. Harris Interactive prévoit même un écart encore plus grand : Emmanuel Macron sortirait en effet grand gagnant, avec 64% des suffrages contre 36% pour la frontiste. Une victoire confortable qui serait due aux reports de voix.

En effet, près d'un électeur sur deux de François Fillon au premier tour (48%) se reporterait sur Emmanuel Macron, selon Ipsos. De même, 62% des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon glisseraient un bulletin estampillé "Macron", à l'instar de 79% des électeurs de Benoît Hamon. À l'inverse, seuls 33% des fillonistes, 9% des partisans de Jean-Luc Mélenchon et 4% des électeurs socialistes opteraient pour Marine Le Pen.



Pour Harris Interactive, 47% des électeurs de François Fillon du 1er tour, 52% de ceux de Jean-Luc Mélenchon et 76% de ceux de Benoît Hamon se reporteraient sur le candidat d'En Marche, contre respectivement 23%, 12% et 3% pour Marine Le Pen. Les deux candidats se sont qualifiés dimanche pour le second tour avec, selon les estimations des instituts de sondage, 23% à 24% des voix pour Emmanuel Macron et 21,6% à 23% pour Marine Le Pen.