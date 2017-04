publié le 24/04/2017 à 09:39

Une nuit. C'est le temps qu'aura attendu Manuel Valls pour se rappeler au bon souvenir de son ancien ministre de l'Économie, au lendemain du premier tour du scrutin présidentiel où Emmanuel Macron est arrivé en tête, suivi par Marine Le Pen.



"Il ne suffit pas de gagner", a jugé l'ancien premier ministre sur France Inter. "Il faut demain gouverner, assumer les responsabilités", a-t-il ajouté. "Gouverner la France, c'est difficile et donc il faut rassembler et donc la responsabilité de rassembler une majorité présidentielle et demain une majorité à l'Assemblée nationale, elle incombe d'abord bien sûr à Emmanuel Macron (...) et c'est pour ça que nous devons être prêts à le soutenir, à l'aider, à participer à cette majorité."

Un pas de plus après avoir apporté son soutien au leader d'"En Marche !"

Si Manuel Valls semble prêt à se mettre en ordre de bataille derrière Emmanuel Macron - qui ne se déclare pas socialiste - au-delà du scrutin présidentiel, c'est parce qu'il estime qu'"incontestablement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire (...). Nous sommes dans une phase de décomposition, de démolition. (...) Moi j'aimerais qu'on soit, mais c'est sans doute un peu tôt, dans une phase de reconstruction", invoque l'ancien maire d'Évry.

Durant la campagne présidentielle, Manuel Valls avait décidé de soutenir Emmanuel Macron, contrevenant à ses engagements antérieurs. Lourdement défait par Benoît Hamon lors de la primaire de la Belle Alliance Populaire en janvier 2017, il s'était initialement engagé à soutenir le candidat du Parti socialiste, comme le prévoyaient les règles du scrutin de la gauche.