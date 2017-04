Francois Fillon reconnaît sa défaite après des obstacles "trop nombreux, trop cruels" et annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron

publié le 23/04/2017 à 20:54

Implacablement battu au premier tour de l'élection présidentielle, avec 19,5% des voix selon les premières estimations Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, François Fillon a reconnu sa défaite et appelé à voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national. "Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheurs et divisions. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron", a-t-il déclaré moins d'une heure après la diffusion des premiers résultats, dimanche 23 avril.



L'ancien premier ministre n'adopte donc pas la stratégie du "ni-ni", vis-à-vis du Front national. "Il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays", a-t-il lancé, expliquant que "l'abstention" n'était pas dans ses "gênes" lorsqu'un "parti extrémiste s'approche du pouvoir".

Tout en demandant à ses militants "de la droite et du centre" à ne pas se "disperser" et à "rester unis", notamment en vue des "législatives", François Fillon n'a pas caché son amertume après cette campagne marquée par les affaires judiciaires. "Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite".



