Décidément, les affaires auront suivi François Fillon jusque dans les urnes. Alors que le chef de file des Républicains s'est vu évincé de la course à la présidentielle, à l'issue du premier tour ce dimanche 23 avril, les électeurs ont toujours le sens de l'humour. Lors du dépouillement des bulletins dans le XVe arrondissement de Paris, une surprise a dû faire sourire les personnes présentes. L'un des électeurs avait glissé un billet de 50 euros dans l'enveloppe originairement réservé au bulletin de vote.



Cette idée originale est destinée à l'épouse de François Fillon, Penelope Fillon, qui a été au cœur des de l'affaire des emplois présumés fictifs en tant qu'assistante parlementaire. Éliminé du second tour, François Fillon a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. "L'extrémisme ne peut apporter que malheur et division à la France (...) Le FN, ce parti crée par Jean Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et son intolérance. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron». «J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise", a-t-il déclaré en insistant : "Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais l'abstention n'est pas dans mes gènes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir".