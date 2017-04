publié le 24/04/2017 à 06:50

"Les électeurs français choisissent un centriste et une candidate d'extrême droite". La Une du New York Times à paraître ce lundi 24 avril, résume assez bien le regard dubitatif de la presse mondiale sur le premier tour de l'élection présidentielle, qui opposera le 7 mai prochain, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La plupart des journaux européens et internationaux ont les yeux rivés sur l'élection présidentielle française et sur ce "novice" en politique que le New York Times décrit comme un "centriste indépendant".



Certains journaux, comme le quotidien espagnol El Mundo, imaginent déjà Emmanuel Macron comme le "nouveau président de la France". Pour le quotidien allemand Das Bild, le candidat d'"En Marche!" donne un nouvel "espoir" à l'Europe. "C'est Macron versus Le Pen", titre quant à lui en Une, le quotidien britannique The Guardian. Le journal rappelle "l'effondrement" de la gauche traditionnelle et le soutien d'une grande partie de la classe politique, pour "bloquer" le Front national au pouvoir.