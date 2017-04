publié le 22/04/2017 à 23:00

Un hommage national présidé par François Hollande sera rendu ce mardi 25 avril à 11h à la Préfecture de police de Paris au policier tué dans la soirée du 20 avril dans l'attentat des Champs-Elysées. Le policier tué dans cette attaque, revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), Xavier Jugelé, 37 ans, était membre de la 32e compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la Préfecture de police de Paris.



Jeudi vers 21h, Karim Cheurfi, 39 ans, avait ouvert le feu à l'arme automatique sur une fourgon de police garé sur l'avenue des Champs-Élysées, tuant de deux balles dans la tête Xavier Jugelé. Deux autres policiers avaient été blessés, une passante allemande étant plus légèrement touchée. Plusieurs policiers avaient immédiatement riposté, tuant l'assaillant. Au lendemain de l'attentat, le chef de l'État s'était déjà rendu à la Préfecture de police de Paris pour rencontrer les policiers et les forces de sécurité. Il s'était également rendu au chevet du policier grièvement blessé, à l'Hôpital européen Georges-Pompidou.

Une collecte en soutien à la famille de Xavier Jugelé a été lancée par un de ses collègues. À 19 heures samedi 22 avril, plus de 19.500 euros avaient ainsi déjà été récoltés et près de 1.000 personnes avaient fait un don. Deux policiers ont également donné le coup d'envoi symbolique de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier samedi 22 avril au Parc des Princes (34e journée de Ligue 1), en hommage à leur collègue.