Législatives 2017 : Le Foll sur RTL souhaite Cazeneuve comme chef de file

publié le 24/04/2017 à 08:54

Stéphane Le Foll met les choses au point et prévient le Parti socialiste : "Ce qui doit être la ligne politique du Parti socialiste, c'est d'éviter que chacun s'engage dans des règlements de compte à peine le premier tour de la présidentielle passé", prévient le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement assurant que le parti avait déjà "connu des moments difficiles".



La priorité est aujourd'hui de se rassembler avant le second tour de la présidentielle, qui opposera donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "On doit être capable de se rassembler, c'est un débat pour la France d'abord", lance-t-il au micro de RTL. Il poursuit : "On pourra se redresser si on est capable de faire prévaloir l'intérêt général du pays".