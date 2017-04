publié le 23/04/2017 à 20:01

Près de 47 millions de Français étaient appelés dans quelque 66.546 bureaux de vote dimanche 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et ils ont été 6,8% à voter en faveur de Benoît Hamon, selon des estimations Kantar Sofres - Onepoint. Benoît Hamon a appelé à barrer la route à Marine Le Pen, et à voter en valeur d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.



Vainqueur de la primaire socialiste face à Manuel Valls, Benoît Hamon a vécu une campagne difficile. D'abord quatrième des sondages juste derrière le trio de tête (composé de Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon), le candidat du Parti socialiste (PS) a fini par se faire rattraper puis doubler par Jean-Luc Mélenchon pour ne jamais plus repasser devant. Pendant la campagne présidentielle, plusieurs ténors du PS avaient choisi de se ranger derrière Emmanuel Macron.

