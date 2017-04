Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen qualifiés au second tour

publié le 23/04/2017 à 19:45

Les urnes ont parlé. Près de 47 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Un trésultat historique, qui exclut le Parti socialiste et Les Républicains.



Dès l'annonce des résultats, un certain nombre de personnalités, de droite comme de gauche, ont annoncé leur soutien au leader du mouvement "En Marche !". Parmi les candidats, Benoît Hamon et François Fillon ont annoncé que 'ils voteront pour Emmanuel Macron.

François Fillon : 19,5%

Marine Le Pen : 22%

Emmanuel Macron : 23%

Jean-Luc Mélenchon : 19%

Benoît Hamon : 6,8%

Jacques Cheminade : 0,3%

Nicolas Dupont-Aignan : 5%

Jean Lassalle : 1,5%

Nathalie Arthaud : 0,8%

Philippe Poutou : 1,1%

François Asselineau : 1%



>> Suivez la soirée électorale en direct sur RTL et RTL.fr.



Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-ComtéBretagne

Centre-Val de Loire

COM et Français établis hors de France

Corse

Grand Est

Guadeloupe

Guyane

Hauts-de-France

Île-de-France

La Réunion

Martinique

Mayotte

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azure