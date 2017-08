Un hommage aux victimes du double attentat perpétré à Barcelone et Cambrils les 17 et 18 août a été rendu à Barcelone.

publié le 18/08/2017 à 18:03

Chaque 17 août sera désormais une journée noire pour les Espagnols. Jeudi, deux attentats à la voiture-bélier ont frappé la province de Catalogne, au nord-est de la péninsule ibérique. Treize personnes ont été tuées lorsqu'une camionnette a foncé dans la foule de La Rambla à Barcelone, aux alentours de 17 heures. Quelques heures plus tard, vers minuit, une nouvelle attaque a frappé Cambrils, station balnéaire située à 120 kilomètres au sud de la capitale catalane. Une femme présente sur les lieux a succombé à ses blessures.



L'attentat a été rapidement revendiqué par le groupe État islamique. Cinq hommes qui ont foncé dans la foule à bord d'un véhicule ont été abattus. Quatre individus, trois Marocains et un Espagnol, ont été interpellés. Ils sont âgés de 21, 27, 28 et 34 ans. La police catalane émet l'hypothèse que les terroristes ont pu être pris de court dans leur macabre préparation.

18h27 - Le flou persiste autour des premiers éléments de l'enquête. Plusieurs suspects restent activement recherchés, mais la police catalane a annoncé que le conducteur de la camionnette qui a tué 13 personnes sur La Rambla barcelonaise pourrait faire partie des terroristes présumés tués lors de l'attaque de Cambrils.



18h12 - Un événement survenu la veille des attaques attire l'attention des enquêteurs catalans. Mercredi 16 août, veille des attaques, une explosion a fait un mort à Alcanar, à quelque 220 kilomètres de Barcelone. Selon les autorités, elle serait liée aux attaques de Barcelone et Cambrils. La police catalane estime que ladite explosion a pris de court les fomentateurs de l'attentat et aurait pu accélérer leur passage à l'acte.



18h03 - Selon un bilan provisoire, 14 personnes ont perdu la vie dans la double attaque terroriste qui a touché Barcelone et Cambrils les 17 et 18 août. Aucun Français n'est décédé mais 28 ont été blessés. 18 d'entre eux restent hospitalisés, dont 8 dans un état grave. 4 enfants font partie de ces Français blessés dans un état grave.