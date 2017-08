publié le 18/08/2017 à 16:05

La Catalogne doublement frappée a basculé dans l'horreur. Jeudi 17 août, à 17 heures, une camionnette blanche a déferlé sur La Rambla, l'avenue la plus touristique de Barcelone, et fauché les vies d'au moins 13 personnes et plus de 100 blessés. Sept heures plus tard, le cauchemar continue.



Une Audi A3, avec cinq personnes à bord, a foncé sur les passants qui circulaient sur le bord de mer de la station balnéaire de Cambrils située à 120 km au sud de Barcelone. Là aussi, le bilan est effroyable. Une personne est décédée des suites de ses blessures et six civils et un policier ont été blessés. Au total, les victimes sont originaires de 34 pays différents, notamment d'Europe mais aussi d'Asie, d'Amérique latine et du nord, précise un communiqué de la protection civile.

Dans le détail, les médias espagnols font état de trois Espagnols tués à Barcelone, lieu de la première attaque revendiquée par le groupe État islamique. Il s'agit de trois personnes de la même famille.

Des victimes de plusieurs nationalités

Le premier Espagnol à avoir été identifié s'appelle Francisco López Rodríguez. Originaire de Lanteira, dans la province de Grenade, il était âgé de 57 ans. Sa femme se trouve actuellement dans un état grave. Mais une nièce de celle-ci et son fils, mineur, n'ont pas survécu à leurs blessures. Comme l'Espagne, l'Allemagne compte trois victimes, selon une information de la chaîne publique ZDF.

Très tôt dans la soirée du 17 août, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères belge, a annoncé la mort de l'une de ses compatriotes. Le bourgmestre de Tongres, le député libéral Patrick Dewael, a indiqué sur Twitter que la victime, employée du service postal, était résidente de sa commune, raconte Le Soir.



"Une habitante de Tongres a été victime aujourd’hui de l’attentat lâche à Barcelone", a-t-il informé sur Twitter, faisant part de ses condoléances. Il s'agirait d'Elke Vanbockrijck, 44 ans, écrit franceinfo, se référant à des médias locaux. Ses deux enfants de 11 et 14 ans ainsi que son mari étaient avec elle à Barcelone. Une femme figure également parmi les tués au Portugal, a indiqué une porte-parole du secrétariat d'État portugais. Elle était âgée de 74 ans.

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Barcelone J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. — didier reynders (@dreynders) 17 août 2017

Un Italien tué sous les yeux de sa femme et de ses enfants

Deux Italiens ont été tués et trois blessés, selon le ministère italien des Affaires étrangères. Ce dernier n'a pas précisé l'identité des victimes, mais la branche italienne de l'entreprise informatique Tom's Hardware a annoncé sur son site internet la mort d'un de ses employés, Bruno Gulotta, 35 ans, heurté de plein fouet alors qu'il marchait aux côtés de sa compagne et de leurs deux jeunes enfants.



"Notre collègue et ami Bruno Gulotta a été renversé et tué par un terroriste infâme au cœur de Barcelone", rapporte l'entreprise sur son site internet, en évoquant les photos de vacances que le jeune homme, qui habitait à Legnano, près de Milan, avait publiées sur Facebook. Sa compagne Martina a raconté à ses collègues comment Bruno avait été heurté de plein fouet alors qu'il tenait par la main leur fils Alexandre, 5 ans. Elle portait leur fille Aria, 1 an, dans un porte-bébé contre elle mais a réussi à tirer l'aîné pour le sauver, précisent des médias italiens.



Sa sœur Chiara a publié sur Facebook une photo du jeune homme souriant, ainsi que des images tirées d'une vidéo où l'on voit un homme en short, inerte et ensanglanté, le visage masqué par un passant qui tente de lui porter secours. "Aidez-moi à le ramener à la maison, je vous en prie", a-t-elle juste écrit.



26 Français blessés

Dans ces attaques, la France "paie un lourd tribut", a déploré le président Emmanuel Macron. Vingt-six personnes, soit un quart des blessés de l'attentat de Barcelone, sont Françaises. Parmi eux, 17 Français sont dans un état grave, a annoncé Gérard Collomb sur RTL. Une enquête antiterroriste a été ouverte par le parquet de Paris.



Quatre Australiens font également partie des blessés, a annoncé vendredi la ministre des Affaires étrangères australienne, Julie Bishop. Un enfant de 7 ans est porté disparu, selon sa famille. Parmi les autres blessés, on compte trois Italiens, deux Argentins et un Colombien. Les victimes de l'attentat à la voiture bélier perpétré jeudi dans le cœur de Barcelone et revendiqué par le groupe État islamique, qui a fait treize morts et plus de cent blessés, sont d'au moins 24 nationalités différentes.