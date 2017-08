publié le 17/08/2017 à 21:52

L'Espagne frappée par Daesh pour la première fois. Le groupe jihadiste a revendiqué l'attentat à la voiture bélier, survenu jeudi 17 août dans l'après-midi. L'annonce a été faite quelques heures après le drame, par le biais d'un communiqué diffusé par l'agence de propagande Amaq.





"Les assaillants de l'attaque de Barcelone étaient des soldats de l'État islamique", indique le texte, ajoutant que "l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les États de la coalition" internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak.

L'attaque, réalisée au moyen du fourgonnette ayant foncé sur des passants qui se trouvaient sur l'avenue touristique de La Rambla, a fait au moins 13 morts et plus de 50 blessés, selon un dernier bilan provisoire.



L'Espagne constitue la troisième destination touristique au monde. Elle avait été épargnée par les attentats de Daesh, qui avaient ciblé d'autres capitales européennes jusqu'à présent (Londres, Paris, Bruxelles, Berlin). Cette attaque islamiste est la plus meurtrière depuis les attentats de Madrid du 11 mars 2004. Des bombes avaient explosé dans des trains. 191 personnes avaient péri.