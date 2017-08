publié le 19/08/2017 à 00:47

Vingt-quatre heures après l'attentat de Barcelone qui a fait 13 morts sur la Rambla, une centaine de membres de l'extrême-droite se sont rassemblés sur ce lieu transformé en mémorial aux victimes. Ces groupes d'extrême droite et identitaires avaient appelé à manifester contre l'islamisation et le multiculturalisme, seulement quatre heures après le drame.



Sur place, ils ont été accueillis par des militants anti-fascistes opposés à cette manifestation. "No Pasaran" (Ils ne passeront pas) ou encore "Barcelona antifascista" (Barcelone antifasciste), ont scandé ces derniers. Une trentaine de manifestants et contre-manifestants sont ensuite affrontés, avant d'être séparés par la police.

L'Espagne a été le théâtre d'un double attentat jeudi 17 août. Après Barcelone, la ville de Cambrils, toujours en Catalogne, a également été la cible d'une attaque. Au total, 14 morts et une centaine de blessés sont à recenser. Parmi les blessés se trouvent 28 Français, dont 8 dans un état grave.

Barcelone - Des tensions Place de Catalogne, rencontre d'un groupe antifascistes avec une manifestation anti-Islam d'identitaires locaux. pic.twitter.com/tZ3lmAuaVQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) 18 août 2017

Los ultras gritan: "España cristiana y no musulmana" 24 h después #AtentadoBarcelona https://t.co/YGNaYQEsEM pic.twitter.com/23a7OZEFuc — Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 18 août 2017