publié le 17/08/2017 à 19:03

Le trajet de la fourgonnette sur la Rambla de Barcelone Crédit : RTLnet

Un van a foncé dans la foule de Barcelone, ce jeudi 17 août. L'attaque, qualifiée de "terroriste" par la police locale, a eu lieu sur la Rambla, artère emblématique de la capitale de Catalogne.



Les conducteurs du véhicule auraient parcouru ces avenues centrales et hautement fréquentées sur une distance de 600 mètres. La Rambla s'étend sur environ 1,2 kilomètre et relie la place de Catalogne au nord, au port Vell au sud. Chaque jour, quelque 3.000 touristes y descendent des ferrys, et la remontent.

Mais en fait, la Rambla est constituée de cinq boulevards en enfilade. La rambla de Canaletas, la rambla dels Estudis, la rambla de San José, la rambla de Capuchinos et la rambla de Santa Monica. Ces axes sont essentiellement piétons à l'image d'une bonne partie du centre ville et en cette haute saison touristique, pendant le mois de juillet et août, l'affluence est telle qu'il est difficile d'y circuler.



Les témoins sur place ont décrit un mouvement de panique, alors que la fourgonnette blanche percutait les piétons au centre de l'artère. Après l'attaque, les boutiques du long de la Rambla ont naturellement fermé leurs devantures tandis que la place de Catalogne a été évacuée.