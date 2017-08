publié le 18/08/2017 à 07:44

L'Espagne et la Catalogne frappées par la terreur. Une double attaque à la voiture bélier, perpétrée à plusieurs heures d'intervalle et à quelques centaines de kilomètres de distance, a semé la panique dans cette zone très fréquentée des touristes les 17 et 18 août.



Le bilan provisoire fait état de 13 morts et une centaine de blessés sur La Rambla, après qu'une camionnette blanche a foncé délibérément sur la foule en pleine après-midi jeudi 17 août. Après Barcelone, la panique a gagné Cambrils. Une deuxième attaque a frappé cette station balnéaire aux alentours de 2 heures du matin vendredi 18 août. Une Audi A3 a renversé, là encore volontairement, plusieurs passants le long de ce port très fréquenté des touristes. Le bain de sang a été évité grâce à l'intervention express des forces de l'ordre. Les cinq "terroristes présumés", qui portaient pour certains d'entre eux des gilets explosifs, ont été abattus lors d'une fusillade, blessant trois agents.

L'État islamique a revendiqué la première attaque qui a touché le centre de Barcelone jeudi 17 août à 17 heures. Ce n'est pas le cas pour l'instant de la seconde attaque, perpétrée dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août à Cambrils.

Des cellules terroristes structurées

L'Espagne est la cible d'un groupe terroriste structuré constitué de plusieurs cellules. Ces deux attaques coordonnées sont à relier à un troisième événement. Le 16 août, une maison a explosé à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone. Cette explosion au gaz a fait un mort et sept blessés.



Les enquêteurs soupçonnent les occupants d'avoir voulu fabriquer des engins explosifs et d'avoir été en lien avec l'équipe de la camionnette tueuse de Barcelone. D'autres cellules sont-elles prêtes à passer à l'acte ? C'est la question centrale à la quelle tente de répondre la police catalane qui est en état d'alerte maximal.

Deux hommes interpellés, le conducteur de la camionnette en fuite

Deux suspects, un Espagnol et un Marocain, ont été arrêtés après l'attentat de Barcelone. L'un d'eux avait loué la camionnette blanche utilisée sur La Rambla. Avec la même carte bancaire, l'autre avait loué un second véhicule. Si ces deux événements sont bien liés comme semble l'indiquer la police, le commando dirigé par l'État islamique qui a frappé la Catalogne les 17 et 18 août pourrait être composé d'au moins 7 hommes.



Au matin du 18 août, la chasse à l'homme se poursuit en Espagne. En effet, le conducteur de la camionnette, qui a ensanglanté La Rambla est toujours en fuite. A-t-il rejoint la deuxième équipe, celle qui a fauché à son tour des touristes en pleine nuit sur la promenade de Cambrils ou a-t-il réussi à se fondre dans la nature ? C'est tout l'enjeu de la traque qui mobilise déjà des centaines de policiers.