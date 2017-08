Attentats en Catalogne : le mode de vie occidental était-il ciblé ?

publié le 18/08/2017 à 20:42

Une fourgonnette a foncé dans la foule de la Rambla à Barcelone jeudi 17 août. L'attaque, revendiquée par le groupe État islamique, a coûté la vie à 13 personnes et blessé quelque 100 autres. Vacances estivales, ballades en familles, terrasses ensoleillées, les plaisirs de l'été : en quelques sortes, c'est aussi notre insouciance occidentale qui était ciblée.



Pour Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia, "la volonté des terroristes est de déstabiliser nos pays et de remettre en cause nos modèles", explique-t-il. "Aujourd'hui, 7 pays européens ont été frappés par des attentats et 9 grandes villes. Il y a une diffusion de la menace, donc on se demande s'il n'y a pas une volonté, au-delà de taper dans nos symboles de vies (...), d'attaquer ce qui pourrait faire rompre notre résilience", ajoute-t-il.

La journaliste Hélène Pilichowski avance quant à elle que l'incompréhension des buts des terroristes renforce notre terreur. "Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, on pouvait comprendre la finalité - sans l'excuser ! - tandis que là, des enfants dans des poussettes, des gens qui s'amusent... Ça fait encore plus peur, ça fait encore plus mal", regrette-t-elle.



On refait le monde avec :

Hélène Pilichowski, journaliste

Didier Testot, fondateur de La Bourse et la Vie



Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia