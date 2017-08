publié le 17/08/2017 à 19:06

La ville de Barcelone a été frappée par une attaque terroriste. Une camionnette a percuté la foule sur La Rambla, l'avenue la plus touristique de la ville. Selon les premières informations diffusées par les forces de l'ordre, deux personnes sont décédées et une vingtaine sont blessées.



Le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane, a quant à lui tweeté : "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés". La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place. La police a annoncé par mégaphones qu'une "attaque terroriste" était "confirmée". Les policiers étaient en train d'évacuer la grande place voisine Plaza Catalunya, et les alentours sur un périmètre de 200 mètres.

Attentat et mouvement de panique

L'attaque a eu lieu sur les fameuses Ramblas de Barcelone, l'avenue la plus fréquentée de Barcelone qui est bondée de touristes en cette période de vacances. Une fourgonette blanche serait montée sur le terre-plain central pour foncer dans la foule. Le conducteur a délibérément renversé les gens qui se trouvaient là, des familles avec poussettes, des touristes.

Cela a entraîné une immense panique sur ces boulevards proches de la Place de Catalogne. On a vu les gens courir en particulier vers les ruelles toutes proches pour tenter d'échapper au véhicule. Un premier bilan fait état de dizaines de blessés et d'au moins deux morts. Les magasins sont fermés, les grilles fermées avec derrière des gens qui y ont trouvé refuge et attendent les ordres de la police pour en sortir.





Des agents repoussaient la foule au delà de la grande place de Catalunya, en criant "attaque terroriste". Des policiers demandaient aux commerçants à proximité de la collision de laisser entrer les passants et de baisser les rideaux derrière eux. "Tout à coup, j'ai entendu un bruit de collision et toute la rue s'est mise à courir en criant", a raconté un témoin, Amer Anwar, à la chaîne de télévision Sky News. "Il y a eu comme une mini-bousculade", a renchéri Ethan Spibey, un vacancier, sur la même chaîne. Des blessés ont été emmenés sur des civières vers un grand magasin de la chaîne Corte Ingles, apparemment pour recevoir les premiers soins, a indiqué le correspondant de l'AFP sur place.

Un homme retranché dans un bar

À bord de cette camionnette qui a fini par s'immobiliser au milieu du trottoir central, il pourrait y avoir deux hommes armés. Au moins deux personnes sont recherchées. Selon les premières informations, un homme aurait réussi dans un premier temps à prendre la fuite pour se réfugier dans un bar ou un restaurant dans une rue adjacente. Tout le secteur est bouclé et la traque se poursuit pour retrouver les auteurs de cet attentat, le signalement de l'un d'entre eux a été diffusé et en même temps soigner les blessés qui sont toujours sur place.



Un numéro d'urgence a été mis en place : (00 34) 93.270.30.35.

#Barcelone : évitez la zone de l’événement et rassurez vos proches. Pour joindre le Consulat Général de France : (00 34) 93 270 30 35 pic.twitter.com/XFEtsoya0S — FranceDiplomatie¿¿ (@francediplo) 17 août 2017

