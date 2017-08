publié le 18/08/2017 à 13:28

Après la Liga espagnole, c'est au tour de la Ligue 1 et la Ligue 2 de rendre hommage à l'Espagne. Le pays a été touché par deux attentats en quelques heures. D'abord à Barcelone sur la Rambla, où le bilan est monté à 13 morts et plus d'une centaine de blessés dont 26 Français. Et dans la station balnéaire de Cambrils vers minuit, une autre voiture a foncé sur la route. Une femme est décédée le 18 août au matin, à la suite de ses blessures et les cinq terroristes présumés ont été tué.



Très vite après l'attaque les clubs de foot de Barcelonais ont rendu hommage aux victimes de l'attaque de Barcelone. La Liga (championnat de football d'Espagne) a annoncé que tous les matches du week-end débuteront par une minute de silence. Le FC Barcelone a même indiqué que ses joueurs porteront un brassard noir aux bras, pendant la durée de la compétition. Pendant leur entraînement, une minute de silence a été observée.

Le 18 août, la Ligue de football professionnel a indiqué qu'une minute de silence sera aussi observée avant les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end "en signe d'hommage et de solidarité avec les victimes de la tragédie de Barcelone survenue hier", indique la LFP .Chaque coup d'envoi de la 3e journée de Ligue 1 et de la 4e journée de Ligue 2 débutera ainsi par un hommage aux 14 victimes des attentats de Catalogne.