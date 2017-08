publié le 18/08/2017 à 17:00

En plus des 13 morts et 100 blessés de l'attaque de Barcelone, on sait qu'il y a au moins un disparu. Il est australien, a 7 ans, et se nomme Julian Cadman. Alors que la fourgonnette dévalait la Rambla et percutait les passants, cet enfant a été séparé de sa mère. Elle a été grièvement blessée et se trouve actuellement à l'hôpital, apprend-on du Daily Mail.



Ces deux Australiens étaient en visite en Espagne, dans la capitale catalane, à l'occasion du mariage d'une nièce de la mère. Lorsqu'il a appris la nouvelle, le père de Julian a immédiatement décidé de se rendre sur les lieux pour participer à la recherche de son fils et a pris l'avion en direction de Barcelone.

Le grand père de Julian, lui, a diffusé un appel à l'aide, demandant aux internautes et usagers de Facebook de partager son message et ainsi contribuer à la recherche de l'enfant. "Mon petit fils, Julian Alessandro Cadman a disparu. S'il vous plait, likez et partagez. Nous avons retrouvé Jom, (ma belle-fille) et elle est sérieusement blessés mais son état est stable, à l’hôpital", peut-on lire.



Julian Cadman, lors de son dernier signalement, portait une chemise blanche, une casquette à imprimés et des lunettes de soleil de type aviator.