La foule a scandé, une dizaine de fois, en applaudissant "No tinc por, no tinc por" ce qui signifie "nous n'avons pas peur" en Catalan

La foule a scandé, une dizaine de fois, en applaudissant "No tinc por, no tinc por" ce qui signifie "nous n'avons pas peur" en Catalan Crédits : JOSEP LAGO / AFP | Date :

publié le 18/08/2017 à 18:49

Jeudi 17 août, vers 17 heures, 13 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture-bélier à Barcelone. Quelques heures plus tard, aux environs de deux heures du matin, un second véhicule s'est rué sur la foule, cette fois dans la station balnéaire de Cambrils, située à 120 kilomètres au sud de Barcelone.



La Plaza de Catalunya, principale place de Barcelone, était noire de monde ce vendredi 18 août, à 12 heures. Des milliers de personnes se sont retrouvées dans cet endroit proche de l'artère touchée par l'attaque terroriste de la vieille. La foule a commencé à se rassembler à partir de 10 heures. Certains sont même venus dès le moment où la place est devenue accessible aux piétons.

Le roi d'Espagne, Felipe VI, entouré du chef du gouvernement Mariano Rajoy et du président régional Carles Puigdemont, a observé une minute de silence en hommage aux morts et aux blessés des attentats de Barcelone et de Cambrils. La foule a ensuite scandé, une dizaine de fois, en applaudissant, "No tinc por, no tinc por" ce qui signifie "Nous n'avons pas peur" en Catalan. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, avait décrété, jeudi soir,trois jours de deuil national.